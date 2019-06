Heimatverein erlebt Zuwachs

Steffen Göttmann

Altwriezen/Beauregard. (MOZ) Dorffeste fördern das Miteinander im Dorf. Bürger beider Orte haben sich am Sonnabend zum Dorffest am Vereins- und Gemeindehaus in Altwriezen zusammengefunden. Der Heimatverein Altwriezen/Beauregard unter dem Vorsitz von Marcel Moritz erwies sich als guter Gastgeber. Insgesamt 42 Mitglieder zählt der Verein, der durch zugezogene Familien wächst. Auch im Oderbruch finden immer mehr leerstehende Häuser neue Besitzer. Ortsvorsteher Peter Sperr eröffnete das Fest und bedankte sich für die Wiederwahl.

Rund ums Gemeindehaus unter den Bäumen hatten Vereinsmitglieder unter schattenspendenden Bäumen Tische und Stühle aufgestellt. Die Kinder konnten Büchsenwerfen oder sich am Stand schminken lassen. Marcel Moritz, von Beruf Erzieher, lud Kinder und Eltern zum Basteln ein, um ihre Kreativität zu fördern.

Hinter dem Haus animierte Marko Enking, der im Ort wohnt, Kinder und Erwachsene zum Bogenschießen. Er baut Bogen und Pfeil selbst und lädt kleine und große Besucher ein, es ihm gleich zu tun.