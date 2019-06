Malle schwappt nach Hütte

Jetzt geht die Party richtig los: Markus Becker machte die Bühne zur Tanzfläche und brachte so ein bisschen Mallorca-Feeling auf die Freilichtbühne in die Diehloer Berge. © Foto: Jörg Hanisch

Jörg Hanisch

Eisenhüttenstadt Was ist der Unterschied zwischen Eisenhüttenstadt und Mallorca?" Für Almklausi stand es fest: "Im Prinzip gibt es keinen – außer die Mücken!" Die Stechbiester konnte sich das Publikum auf der Freilichtbühne am Freitagabend mit allerlei Sprays und mehr oder weniger Erfolg vom Leib halten. Doch als ein bestimmtes Fetenlevel erreicht war, redete keiner mehr über die Minivampire. Mit Almklausi, Isi Glück, Jürgen Milski, Jöli und Markus Becker wurde gefeiert und getanzt, dass die Bühne wackelte – genau mit diesem Anliegen waren die Gäste gekommen: Raus aus dem Alltag, rein ins Urlaubsfeeling. Das waren die Gründe, der Einladung von Stefan Reschke und Thorsten Sader, den Organisatoren der zweiten Mallorca-Party, zu folgen.

"Es ist eine Bombenstimmung. Die Leute sind gut drauf und ich hoffe, dass sich noch einige Plätze mehr füllen", meinte Stefan Reschke, der zwischen Bühne, Künstlern, VIP-Bereich und Caterern kreiselte, mit den Leuten der Security Absprachen traf und sich auch für die Meinungen des Publikums interessierte.

Die meisten musste man nicht fragen: Man sah es ihren Mienen und Bewegungen an, dass sie sich mehr als wohlfühlten und als Markus Becker die Bühne zur Tanzfläche machte, gab es kein Halten mehr. Selfies mit und ohne Künstler – im Stehen, bei der Polonaise und beim Tanzen machten die Partystimmung rund.

"Irgendwie ist das stimmungsmäßig nah dran an Malle. Und eine Party ist so gut, wie man sie sich selber macht und wir sind heute in absoluter Feierlaune", fand Mario Geike. Bestens gelaunt kamen auch Kasia, Steffi, Marcelina und Raphi, die gemeinsam den Abend genießen wollten. Kasia war sogar aus Krakow zur Eisenhüttenstädter Verwandtschaft gekommen, um bei der Party dabei zu sein.

Weitere Höhepunkte folgen

Der eher brave Beginn vor der Bühne und in den Sitzreihen - war schnell vergessen und spätestens, als die Bühne zur Tanzfläche wurde, nahm die Mallorca-Fete Fahrt auf. "Wer heute nicht hier war, hat etwas verpasst. Wir haben diese Party wiederholt, weil es sich viele Gäste im Vorjahr gewünscht hatten, genauso, wie die 90er-Sause, die am 6. Juli ebenfalls zum zweiten Mal steigen wird", wirbt Stefan Reschke für den nächsten Höhepunkt des Freilichtbühnensommers. "Mit East17, Loona und Lou Bega starten wir in die nächste Partynacht. Ich verspreche ein unvergessliches Live-Erlebnis unter freiem Himmel", ergänzte er. Mit Jürgen Drews am 16. August und Thomas Anders sowie Kerstin Ott einen Tag später endet die Open-Air-Reihe 2019. Die Karten für die Augustveranstaltungen sind fast ausverkauft.