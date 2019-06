Spaß und Kunst am Kalksee

Mit vollem Einsatz in Aktion: Die kleine Bertha (5) mit Mutter Syndi Bienert (links), Rona Geller und Gerhard Emser malen an dem Bild, dessen Grundlage die seitenverkehrte Außensicht liefert. Künstler Maceij Markowicz (hinten links) schaut zu. © Foto: Thomas Berger

Woltersdorf Sebastian Sahr und seine Familie waren ganz zielgerichtet gekommen. "Die Bootssaison geht los, und wir suchen noch ein bisschen Equipment", erklärte der junge Vater. Nicht unbedingt etwas Konkretes, vor allem Stöbern. "Zwischen altem Werkzeug, alten Landkarten, alten Büchern – das ist einfach schön. Im Baumarkt bekommt man ja immer nur das Neue." Nun ja, die konkrete Frage speziell nach einem Bootshaken kommt dann doch: Aber den hat zumindest der Rüdersdorfer Thomas Freund an seinem einzelnen Stand gleich am Eingang nicht. Dafür gehen ein paar Augenblicke später zwei Scharniere weg, noch mal um drei Euro runter gehandelt. Der neue Besitzer will sich mit ihnen einen Klapptisch bauen.

Freund, erstmals in seinem Leben aktiv auf einem Trödelmarkt dabei, hat aber auch noch zwei Holzboote zu stehen. Das eine ist "Ulla", gebaut um 1890 von Wilhelm Deutsch – ein gebürtiger Rüdersdorfer, der später in Berlin-Stralau eine Werft betrieb. Der Globetrotter daneben ist von 1920: "Damit sind wir voriges Jahr noch gefahren."

"Es kommen immer mehr lokale Leute, das freut mich", sagte etwas später Gastgeber Nils Clausen über das nunmehr 5. Sommerfest. "Einmal im Jahr will ich mich hier öffnen, auch da sein für Fragen." Der thematische Schwerpunkt hat dabei bisher gewechselt. Voriges Jahr Segelboote, diesmal hat nun der maritime Trödelmarkt Premiere. "Das kenne ich so aus Holland, England oder Dänemark", verrät er. Nächstes Jahr solle die zweite Auflage noch größer werden.

Neustart 100 Jahre nach Beginn

Bis dahin hofft der Inhaber der Bootsmanufaktur, der auch das konkrete Betriebsgeschehen mit der Sanierung historischer Boote von Berlin auf das Gelände verlagern möchte, dass endlich die letzten bürokratischen Hemmnisse beseitigt sind. Das Gelände, das 1920/21 zur Werft wurde und nach der Wende 25 Jahre im Dornröschenschlaf lag, könnte so nach 100 Jahren neu belebt werden.

Leben herrscht zumindest aber an diesem Tag reichlich. Von Wasser- wie Landseite kommen Besucher, stöbern an den Ständen zwischen Schiffsmodellen, Bootsmotoren, Lampen und allerlei Kleinteilen. Verweilen bei einem Cocktail von der kleinen Bar in der Sitzecke. Oder steuern die größte Attraktion an: Die "schwebende Kamera". Maceij Markowitz, polnischer Künstler mit Basis in Berlin, hat mit seinem spannenden Gefährt hier angelegt, lädt Jung und Alt ins Innere.

Kern der eigenwilligen Bootskonstruktion ist der hintere Raum, dessen Mitte eine weiße Trennwand einnimmt. Eine spezielle Form von Kamera, gewissermaßen, wie zu erfahren ist. An der Wand wird Fotopapier aufgehängt, der ganze Raum ist verdunkelt, für einen Intervall von acht Sekunden lässt Markowicz dann durch die Linse, die der Betrachter als Bullauge wahrnimmt, Licht einfallen. Das Panorama draußen wird so kopfüber eingefangen. Wie die Szene mit dem Berliner Fernsehturm, die in der "Kajüte" hängt. Im vorderen Raum lebt der Künstler, wenn er unterwegs ist zwischen Berlin, Paris, Brüssel, Amsterdam. Er ist mit großen Glasflächen lichtdurchflutet: "Als Kontrast, schließlich arbeite ich zu 50 Prozent in der Dunkelheit." Der leichte Wellengang spielt mit in die Bilder. Und vor einiger Zeit kam er auf die Idee, daraus auch eine Aktion wie hier mit Kindern zu kreieren. Sie dürfen das eingefangene Motiv nachmalen, lernen dabei gleich das Grundprinzip einer Kamera kennen. Optisches Basiswissen, das schon da Vinci kannte, das heute aber im digitalen Zeitalter verloren geht.