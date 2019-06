Königin der Blumen hat im Juni Hochsaison

Bettina Winkler

Fürstenwalde (moz) In Gärten und Parkanlagen zeigt sie wieder ihre volle Pracht: Die Rose, auch Königin der Blumen genannt, hat im Juni Hochsaison. In der Fürstenwalder Kleingartenanlage Spreeufer sind Rosen in verschiedenen Sorten präsent. Besonders die aus DDR-Zeiten zeigen sich besonders robust. "Rosen und andere Blumen gehören einfach in einen Garten, auch wenn unsere Parzellen klein sind und nach Vorschrift vorwiegend Obst und Gemüse angebaut werden soll", sagt Fred Enzenroß, stellvertretender Vorsitzender. Der 75-Jährige zeigt auf eine Nostalgierose, die schon seit einigen Jahren in seinem Garten wächst und jedes Jahr herrlich duftende Blüten hat. "Das ist meine Lieblingsrose", sagt er schmunzelnd. Vor Kurzem hat er Stecklinge von seiner Favoritin geschnitten und in die Erde gepflanzt. Der Hobbygärtner möchte daraus Hochstämme seiner Lieblingspflanze züchten. Geschützt durch Gläser wird ein Treibhauseffekt erzeugt, der die Bewurzlung fördern soll. "Wenn die Stecklinge in rund drei Wochen keine neuen Blätter treiben, ist das Experiment wohl misslungen", sagt Fred Enzenroß, der dann aber nicht aufgeben will und neue Versuche starten wird. Um sein Sorgenkind "Mainzer Fastnacht" kümmert sich Fred Enzenroß besonders. "Die Sorte ist sehr empfindlich und anfällig für Krankheiten wie Mehltau und Rosenrost", erzählt der Senior. Trotzdem möchte er ihr eine Chance geben und verwöhnt den Schwächling regelmäßig mit Kaffeegrund. "Das ist ein Geheimtipp und soll die Pflanze stärken".

Rosen im Topf jetzt pflanzen

Auch seine Nachbarin Rita Zilasko – gelernte Floristin – hat besondere Pflegetipps parat. Vor dem Austreiben im Frühjahr verwöhnt sie ihre Rosenstöcke mit selbst angesetzten Brennessel- und Schachtelhalmsud. Die Zutaten sammelt die 65-Jährige im nahegelegenen Wald. "Diese Mischung stinkt zwar entsetzlich, stärkt aber die Pflanzen und wappnet sie gegen Krankheiten", erzählt die Fachfrau. Gegen Blattläuse, die jetzt vermehrt auftreten, spritzt Rita Zilasko ein Gemisch aus ein Drittel Rapsöl und Wasser. Fred Enzenroß hat gute Erfahrungen mit einem harten Wasserstrahl gemacht. Der spült die lästigen Krabbeltiere von den Blättern. Die Chemiekeule kommt für die beiden Hobbygärtner nicht in Frage.

Ein besondere Hingucker im Garten von Rita Zilasko und Wolfgang Rudolph ist eine Säule an der lila blühende Clematis und rosa Kletterrosen in einer Symbiose wachsen. Das sieht sehr schön aus und hat einen fachlichen Hintergrund. "Die Rose bietet der Clematis einen schattigen Fuß, den sie zum Gedeihen benötigt", so die Fachfrau.

Im Handel werden derzeit zahlreiche Sorten angeboten. Zu den Neuheiten gehört die "Bienenweide". Die Pflanzzeit für wurzelnackte Rosen ist zwar im Frühjahr bis Ende April. "Rosen im Topf können auch jetzt noch gepflanzt werden", erläutert Gärtnerin Anke Bauer aus Fürstenwalde. Der Vorteil: Der Kunde kann die Blüten sehen. Das schätzt auch Bernhard Baumann, der bei ihr auf der Suche nach zwei schönen Exemplaren war.