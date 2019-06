Marco Winkler

Teschendorf (MOZ) Sie hat einen Zeiger, ein vier Meter langes Pendel und wird von zwei schweren Steinen in Bewegung gebracht: Über die Teschendorfer Kirchturmuhr lässt sich so manche Geschichte erzählen. Am Sonntag feierte das Dorf das 300 Jahre alte historische Relikt. 1719 wurde die Uhr erstmals in der Kirchenchronik erwähnt. "Wie ein mahnendes Pochen aus dem Jenseits trifft es über Augen und Ohren direkt ins Herz", sagt Pastorin Ruth-Barbara Schlenker über das Verrinnen der Zeit, dessen sich Besucher beim Anblick des schwingenden Pendels gewahr werden. "Man erstarrt geradezu minutenlang." Kaum mehr vorzustellen ist es, dass das Konstrukt vor Jahren nur ein Haufen Schrott war, der beim Besteigen des Kirchturms entdeckt wurde. Schmiedemeister Wilfried Schwuchow brachte sie zum Schlagen, "nach aufregenden Wochen der Tüfteleien und schweren Metallhandarbeiten", so die Pastorin. Seit August 2008 ist das Klingen wieder zu hören.

Um die Wartung kümmert sich Schmied Horst Hoffmann (80). Er arbeitete zur Zeit seinen Nachfolger ein, der einmal im Monat nach der Uhr schaut, eventuell mit Öl schmiert und Defekte an den Kirchenrat weiterleitet. Wer daran ebenfalls Interesse hat, melden sich bei Ruth-Barbara Schlenker unter 033094 80766. Die Einnahmen aus dem Jubiläum am Sonntag sollen übrigens in eine Funkuhr fließen, die Morgen- und Abendgeläut ermöglicht.