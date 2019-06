Firmen suchen zum Ferienbeginn noch Lehrlinge

dpa

Potsdam (dpa) Für manchen Schüler sind es die letzten Schulferien. Anschließend könnten sich Studium oder Lehre anschließen. Dabei sind viele Ausbildungsstellen noch unbesetzt. Brandenburgs Betriebe empfehlen Praktika.

In Brandenburg sind mit Ferienbeginn insgesamt rund 2500 Ausbildungsstellen in gewerblichen Berufen noch unbesetzt. Das teilten die Industrie- und Handelskammern in Potsdam, Frankfurt (Oder) und Cottbus auf Nachfrage mit. Vor allem im Hotel- und Gaststättengewerbe und in technischen und kaufmännischen Berufen bestehe Bedarf, hieß es übereinstimmend.

In Südbrandenburg bietet die Lehrstellenbörse der IHK von mehr als 1000 freien Lehrstellen 920 noch für den Ausbildungsstart 2019 an. Schulabgänger sollten die Chance nutzen und sich jetzt in den Ferien noch für eine Ausbildung bewerben, erklärte Anke Schuldt, Leiterin des Fachbereichs Ausbildung der IHK Cottbus. Unentschlossene Jugendliche könnten mehr Sicherheit in der Berufswahl und bei der Wahl des Ausbildungsbetriebes mit einem Kurzpraktikum in den Sommerferien bekommen, empfahl sie.

Auch die Industrie- und Handelskammer Potsdam hat 1000 offene Lehrstellen registriert. Vor allem im Hotel-und Gaststättengewerbe würden Auszubildende gesucht, sagte ein IHK-Sprecher.

In Ostbrandenburg berichtet die IHK von 534 offenen Ausbildungsplätzen. Die meisten davon gibt es im Landkreis Barnim (185). Vor allem aus dem Bereich Metallverarbeitung und -technik (101), dem Handel (84) und dem Baugewerbe (71) wurden offene Stellen in Ostbrandenburg gemeldet. "Wer nach dem Sommer schon eigenes Geld verdienen und ins Berufsleben praxisnah starten will, ist mit einem Ausbildungsplatz gut beraten", sagte Pedro Braun, Fachbereichsleiter Schule&Wirtschaft in der IHK Ostbrandenburg.