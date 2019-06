Eichenallee für Lidl-Neubau und neuen Durchlass gesperrt

Friedhelm Brennecke

Leegebruch (MOZ) Schon auf den Zufahrtsstraßen nach Leegebruch kündeten Schilder in den vergangenen Tagen von der anstehenden Vollsperrung einer der wichtigen Verkehrsachsen in der Gemeinde: der Eichenallee. Der Grund: Der Durchlass des Hauptgrabens auf Höhe des Rewe- und Lidl-Marktes muss neu gebaut werden. Parallel zu dem Bauvorhaben der Kommune wird der seit zwei Wochen geschlossene Lidl-Markt abgerissen. Auf dem Grundstück an der Eichenallee errichtet der Discounter aus Neckarsulm einen größeren Markt, der bereits im Dezember wieder eröffnen soll.

"Nun wird es ernst", sagt Bauamtsleiter Norman Kabuß. Am heutigen Montag beginne die Einrichtung der Baustelle und auch die Errichtung einer Behelfsbrücke über den Hauptgraben für Fußgänger und Radfahrer. Spätestens ab Mittwoch kommen motorisierte Fahrzeuge an dieser Stelle definitiv nicht mehr durch die Eichenallee, weil dann der alte, viel zu kleine Durchlass abgebrochen wird.

Schon seit Donnerstag verkehren die OVG-Busse der Linien 800 und 824 nicht mehr über die Eichenallee, sondern über die Straße der Jungen Pioniere, die Hauptstraße und die Veltener Straße in der Gartensiedlung. Zusätzliche Haltestellen gibt es an der Grundschule und auf der Veltener Straße zwischen Garten- und Rosenstraße.

Seit 7 Uhr gilt für die gesamte Straße der Jungen Pioniere, die Hauptstraße und die Veltener Straße ein absolutes Halteverbot gilt. Auch die bisherige Rechts-vor-Links-Regelung in der Straße der Jungen Pioniere und der Hauptstraße entfällt. Nun sind beide Straßen gegenüber den querenden Straßen vorfahrtsberechtigt, um die Busse ohne Hindernisse passieren zu lassen. Die schon bislang geltende Temporeduzierung auf Teilen dieses Streckenabschnitts bleibt allerdings bestehen.

Diese Regelungen werden voraussichtlich bis Ende Oktober gelten. Dann sollen die Neubauarbeiten für den Durchlass abgeschlossen sein. Bis dahin können das Gewerbegebiet, die dort ansässigen Einzelhandelsbetriebe und die Fohlenweide für Lkw nur aus Richtung L 172 erreicht werden. Für Pkw ist jedoch eine Umfahrung der Baustelle über die Geschwister-Scholl-Staße und die Fohlenweide möglich.

"Die Erneuerung des Durchlasses an der Eichenallee ist dringend nötig", sagt Norman Kabuß. Vor allem die Folgen des Starkregens von vor zwei Jahren hätten mehr als deutlich gezeigt, dass Durchmesser und Höhenlage dieses Durchlasses starken Niederschlägen nicht mehr gewachsen seien. Das hatte damals für den nordwestlichen Teil der Gemeinde erhebliche Auswirkungen. Unter anderem stand die Karl-Marx-Straße mehrere Tage unter Wasser. Die Birkenallee musste nach den Folgen des Hochwassers sogar einige Monate gesperrt werden, um ein Absacken der Fahrbahn und weitere Schäden an dieser Straße zu verhindern. Noch heute gilt auf einem Abschnitt der Birkenallee deshalb Tempo 30.

Die Firma Wasser- und Kulturbau Leegebruch ist mit dem Bauvorhaben, das vom Ingenieurbüro Pein geplant wurde, beauftragt worden. Rund 800 000 Euro sind dafür und für die Sanierung des Abschnitts der Eichenallee zwischen Hauptgraben und Am Luch kalkuliert.