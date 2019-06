Leser-Picknick: "Wir haben hier alles, was wir brauchen"

Marco Winkler

Vehlefanz (MOZ) Henk ist begeistert. Der dreieinhalbjährige Junge will nochmal in die Bockwindmühle. "Die Steine sehen!", sagt er zu seinem Vater André T., der mit seiner Familie 2015 nach Schwante gezogen ist. "Es ist friedvoll hier", sagt der 35-Jährige. In der Vehlefanzer Mühle waren Vater und Sohn erstmals. Premiere hat an diesem Tag auch das Leser-Picknick unserer Zeitung. Im Rahmen der Serie "Wohlfühlen in Oberkrämer" haben wir zu einem entspannten Nachmittag an die Mühle eingeladen.

André Protze von der SG Vehlefanz ist Ur-Vehlefanzer. Seine Frau stammt aus Thüringen. "Wir standen vor der Frage, wo unseren Lebensmittelpunkt gestalten?", sagt André Protze. Als klar war, dass das Paar auf dem elterlichen Grundstück bauen kann, war die Entscheidung gefallen. "Wir haben hier alles, was wir brauchen", sagt der 53-Jährige.

Uwe Welke, in Bärenklau aufgewachsen, wohnt seit 1992 in Vehlefanz – und das immer noch gerne, betont er. Nur die Belastung durch den Lkw-Verkehr sei auf Dauer anstrengend. Er hofft auf einen Ausbau der Lindenallee, wenn die Autobahn fertiggestellt wurde.

Wenn jemand Vehlefanz’ Entwicklung kennt, dann die ehemalige Gemeindevertreterin Margitta Bergmann. Bei Schnittchen und Kaffee erzählt sie von einem Brief, den sie 1982 der Gewerkschaftszeitung Tribüne geschrieben hat. Es ging um die Mühle, die – anders als ein Artikel es beschrieb – eben nicht gut erhalten wird. Ihr Schreiben wurde ans Institut für Denkmalpflege weitergeleitet. "Der Institutsleiter kam raus, ließ sich vom Bürgermeister den Schlüssel zur Mühle geben und sah sich um", erinnert sie sich. "Danach wurde das Dach repariert", sagt sie nicht ohne Stolz. Sie lebt gern in Oberkrämer. Auch wenn ihr besonders die Arbeit der Gemeindevertreter nicht immer gefällt. "Ich finde, diese ganze Debatte ums Schloss Schwante hätte eine öffentliche sein müssen", sagt sie. Am "politischen Hoftheater", wie sie die Arbeit hinsichtlich des Schlosses nennt, möchte sie allerdings nicht mehr teilhaben.

Anders als Sebastian Wolf, Chef der Linken in Oberkrämer. Er kommt mit Frau Josefine und den beiden Kindern Luke und Jake zum Picknick. "Wir fühlen uns hier wohl", sagt er über seine Wahlheimat Eichstädt, über Haus mit Garten, über Kita-Anschluss und ein idyllisches Landleben. Er wünscht sich nur, dass die Menschen politisch aktiver werden. So wie aktuell im Fall um Schloss Schwante. "Ich hoffe, das Engagement wird von allen weitergelebt", sagt er.

Anja Rettschlag ist so eine engagierte Bürgerin. Bei einem Gespräch am Freitag mit vielen Menschen aus Schwante, dem ehemaligen Schlossherrn Christian Schulz und einigen Abgeordneten habe sie mitbekommen, "wie viel Rückenwind wir als Initiative haben". Für sie bleibt klar: Der Schlossweg muss öffentlich bleiben. "Auch wenn der Mühlenweg ausgebaut wird, ist das für uns kein Kompromiss", sagt sie.