Tatort-Kommissar sorgt für ausverkaufte Pfarrkirche

Holger Rudolph

Neuruppin In der ausverkauften Neuruppiner Kulturkirche lieferten "Axel Prahl & das Inselorchester" am Freitagabend eine grandiose Show ab. Wer mit dem 59-jährigen Prahl bisher vor allem seine Tatort-Rolle als trockenwitzig-kauziger Münsteraner Kriminalhauptkommissar Frank Thiel verband, erfuhr nun eine ganz andere Seite des Künstlers. Prahl ist nicht nur ein exzellenter Gitarrist, er überzeugte ebenso mit seiner vollen, wandlungsfähigen Stimme und sehr viel Temperament.

Viele der Songs hat Prahl selbst komponiert. Die Arrangements stammen von Danny Dziuk, der auch im Inselorchester mitmischt. Er komponierte bereits sehr viele Chansons für namhafte Interpreten. Die Musik zu den Tatorten in Münster und Köln stammt ebenfalls von Dziuk. Auch die starke gefühlvolle Ballade "Wenn zwei zueinander passen" ist von ihm. Prahl und Dziuk sangen und spielten diesen Titel voller Hingabe. Prahl flachste: "Ich dachte, den Song hast du nur für uns beide geschrieben. Und dann musste ich ihn von Annett Louisan im Radio hören." Dziuk konterte: "Du machst ja auch andere Sachen, ich denk’ da nur an diesen Jan Josef Liefers". Liefers ist im Münsteraner Tatort der sehr von sich eingenommene Gerichtsmediziner Karl-Friedrich Börne.

Album 2018 erschienen

Vom jüngsten Album "Mehr" mit Prahl und dem Inselorchester, das 2018 erschienen ist, stammt der Titel "Der Kapitän". Der Kapitän wird sehr krank, als er wegen schlechten Wetters längere Zeit nicht zur See fahren kann. Prahl sang davon mit viel Gefühl. Nicht zum ersten Mal an diesem Abend gab es sehr viel Beifall für den Künstler und die Band. Ginge es nach dem aufgekratzten Prahl, hätte es noch mehr sein dürfen: "Sie müssen mit dem Klatschen überhaupt nicht aufhören."

Zwischendurch gönnte sich Axel Prahl ab und an ein kühles Bierchen. Er wunderte sich: "Nanu, Pilsener Urquell. Seid ihr jetzt tschechisch hier?" Eigentlich serviere man ihm meist ein Bier aus der Region, was aber auch gehörig schief gehen könne, erklärte der Musiker und Schauspieler. In Würzburg zum Beispiel sollte man dann doch besser einen guten Wein trinken.

Neuruppiner sollten mitsingen

Ganz langsam werde er nun den lieben Neuruppinern ein Lied vorsingen, damit sie dann jede weitere Strophe mitsingen können, versprach der Scherzbold Prahl. Handelte es sich doch um den Zungenbrecher "Eine wilde Welle". Von Strophe zu Strophe schneller werdend, erinnerte Prahl an Dieter Thomas Heck beim einst blitzschnellen Vorlesen des Abspanns der ZDF-Hitparade. Kaum zu glauben, dass jemand so schnell singen oder reden kann. Einmal mehr gab es sehr viel Beifall.

Der elektroinspirierte Rocksong "Ritual" erinnerte daran, dass wohl in der Mehrzahl der alten Ehen längst nicht mehr alle Gefühle echt sind. Mit "Bla bla bla" nahm Prahl jene Menschen aufs Korn, die viel zu schnell irgendwelchen Unsinn aus der Retorte nachplappern, statt besser zuerst nachzudenken.

Axel Prahl und das Inselorchester harmonierten wunderbar. Vom liedhaften Song über rockige Titel bis hin zum Seemannslied wurde das Publikum gut zwei Stunden lang ausgezeichnet unterhalten.