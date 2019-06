Filmspaß unter freiem Himmel

Viermal Kino-Spaß unter freiem Himmel: Am Freitag und am Sonnabend wurde der Platz zwischen Klosterkirche und Stadtmauer zum Open-Air-Kino. Die Vorstellungen waren gut besucht. © Foto: Eckhard Handke

Holger Rudolph

Neuruppin (freier Autor) Zu den vier Vorstellungen der "Flimmerstunde" sahen sich am Freitag und Sonnabend 900 Besucher die vom Verein "Neuruppiner Bilderbogen" ausgesuchten Streifen an. Das bereits in den Vorjahren zur Sommer- und Adventszeit beliebte Freiluft-Kino zeigte sein Programm erstmals auf dem Niemöllerplatz an der Klosterkirche. Die frühere Spielstätte auf dem Neuen Markt hatte zu wenig Schatten geboten.

Marcus Hinz ist Mitarbeiter des Flimmerstunden-Veranstalters Christian Juhre. Hinz ist froh darüber, dass die Neuruppiner das Angebot zu dem für sie kostenfreien Kinobesuch wieder sehr gut angenommen haben. Zu den beiden 17-Uhr-Kindervorstellungen kamen jeweils etwa 150 Besucher. Am Freitag lief der computeranimierte Streifen "Rango" mit einem Chamäleon als Hauptdarsteller. Am Sonnabend wurde der Gartenzwerge-Spaß "Sherlock Gnomes" gezeigt. Zu den Abendvorstellungen kamen jeweils rund 300 Besucher. Gerade erst in deutscher Sprache auf DVD erschienen, ist die US-amerikanische Komödie "Plötzlich Familie", die es am Freitagabend zu sehen gab. Am Sonnabend wurde die Musicalverfilmung "Grease" gezeigt.

Schon eine halbe Stunde vor dem Start des Kinderfilms hatten es sich am Sonnabend viele Familien gemütlich gemacht. Sie saßen auf den hingestellten Bänken oder hatten sich Kissen oder Klappstühle mitgebracht, manche auch ihr eigenes Picknick. Alternativ gab es Imbiss und Getränke zu kaufen.

Dass es am Nachmittag und zum Beginn der Abendvorstellung noch hell auf dem Platz war, störte nicht. Die Leuchtdioden (LED) der zwölf Quadratmeter großen Leinwand sind so hell und farbintensiv, dass die Filme auch gut bei Tageslicht angesehen werden können.

"Wir wollten den Neuruppinern ein Geschenk machen", erzählte Marcus Hinz, der am Samstagnachmittag auch für die Filmtechnik verantwortlich war. Zum Start der Sommerferien würden wohl die meisten Einwohner noch in der Stadt sein, habe der Verein vermutet und die Flimmerstunde ganz bewusst so platziert. Im vorigen Jahr war die letzte Vorstellung im wahren Wortsinn ins Wasser gefallen, erinnerte sich Hinz. Wie aus Kannen habe es gegossen. An eine Filmvorführung sei da nicht mehr zu denken gewesen. Diesmal aber lief alles glatt. Zum Glück sei es an den beiden Tagen auch nicht ganz so warm gewesen. Die Temperaturen blieben leicht unter 30 Grad.

Zu den Besuchern der Nachmittagsvorstellung gehörte am Sonnabend die vierjährige Luisa, die mit ihren Eltern und dem Bruder gekommen war. Sehr gern sehe sie solche Filme, sagte sie. Und: "Den Film kenne ich schon. Der war gut. Ich will ihn nochmal sehen." Der sechsjährige Luca Meo war mit seinem Vater auf dem Niemöllerplatz. Eigentlich wollten beide nur zusammen Eis essen. Vom Film wussten sie zuerst nichts. Doch dann sahen sie ihn sich gemeinsam an.

Zur Vorweihnachtszeit sowie im Sommer 2020 soll es weitere Ausgaben der Flimmerstunde geben. Bei anhaltendem Erfolg ist kein Ende der Reihe abzusehen.