Ein Dankeschön für den stetigen Einsatz

Bad Belzig Zwei Jahre ist es her, dass die Kameraden der Bad Belziger Freiwilligen Feuerwehr zur Reha-Klinik "Hoher Fläming" gerufen wurden, weil infolge Starkregens ein Bettenhaus knöcheltief unter Wasser stand. Die Feuerwehrleute waren sofort zur Stelle und pumpten das Wasser ab.

Ein Jahr ist es her, dass ein Waldbrand bei Weitzgrund Patienten und Mitarbeiter der Klinik in Atem hielt. Da die Löschwasserversorgung ein Problem darstellte, musste unter anderem am Parkplatz der Reha-Klinik eine Wasserentnahmestelle eingerichtet werden. Obgleich für die Klinik keine direkte Gefahr bestand, sponserte das Klinikum kürzlich den Kauf neuer Schläuche im Wert von 1.400 Euro.

"Als Dankeschön für die bedeutenden Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr auf dem Reha-Gelände in den letzten Jahren.", erklärt Marcel Peters, der kaufmännische Leiter der Klinik.

"Sie waren bereits das erste Mal im Einsatz.", so der stellvertretende Stadtwehrführer Torsten Gensicke, als das Spezialschlauchset noch einmal symbolisch übergeben wurde. Marcel Peters betonte: "Gerade zur derzeitigen Waldbrandlage in Brandenburg, kann die bedeutende Arbeit der Freiwilligen Feuerwehren nicht genug gewürdigt werden!" Dann werden die neuen von der Reha-Klinik finanzierten Spezialschläuche präsentiert.

"Flexattak C Waldbrand" steht auf dem großen Aluminiumkoffer, den Ortswehrführer Raphael Thon aus dem Einsatzfahrzeug holt.

Die beiden Feuerwehrmänner erklären dem kaufmännischen Leiter der Klinik deren Vorteile gegenüber herkömmlichen Schläuchen. So haben die neuen einen deutlich dünneren Schlauchdurchmesser, sind dadurch im Einsatz leichter und bei Wald- und Flächenbränden besser zu handhaben. Und obgleich die Löschwassermenge geringer ist, sind die Schläuche bei der Brandbekämpfung effektiver als herkömmliche. Zu den drei C-Schläuchen gehören ferner drei Strahlrohre und ein spezieller Verteiler. "Sie sind flexibel einsatzfähig und taktisch wertvoller", so Thon und ergänzt, dass sich die neue Anschaffung bereits hervorragend bewährt hat.

Bei der Gelegenheit betonte Peters, dass die Reha-Klinik "Hoher Fläming" nicht nur Sponsor der Feuerwehr ist, sondern auch Mitglied im Bad Belzig Feuerwehrverein. Seit Bestehen der Klinik pflegt man enge Kontakte. "Es ist eine gut gelebte Freundschaft", findet Torsten Gensicke und erinnert bei der Gelegenheit daran, dass diese Freundschaft eigentlich sogar schon älter als die Klinik ist und bereits zu DDR-Zeiten entstand.