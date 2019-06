Gottesdienst vor erster Sitzung der Stadtverordneten

Marco Winkler

Oranienburg (MOZ) Auf Anregung der Fraktionsvorsitzenden der Stadtverordnetenversammlung in Oranienburg findet anlässlich und vor Beginn der konstituierenden Sitzung am heutigen Montag, 24. Juni, ab 16 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst in der Orangerie statt. Das teilt Stadtverwaltungssprecher Gilbert Collé mit.

Alle Oranienburger seien herzlich eingeladen, am Gottesdienst und an der konstituierenden Sitzung der Oranienburger Stadtverordnetenversammlung als Gäste teilzunehmen.