Polizei nimmt verdächtigen Brandstifter fest

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Brandstifter, der am späten Sonntagabend den Wald nahe des Einkaufszentrums Südcenter in Strausberg-Vorstadt gelegt hat, scheint gefasst worden zu sein.

Ein junger Mann sei vorläufig festgenommen worden, bestätigte Kriminalhauptkommissaren Sabine Schröter eine Anfrage der MOZ: "Er wird als Verdächtiger zu dieser Brandstiftung vernommen", sagte die amtierende Leiterin des Kriminalkommissariats der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland in Strausberg. Ein Zusammenhang zum Großbrand im Handelscentrum Strausberg sei nicht zu bestätigen.

Sie bittet aber alle Bürger, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, diese an die Polizei in Strausberg unter Tel. 03341 3300 zu melden. "Wir arbeiten mit Hochdruck an dem Fall, werten die Spuren und Hinweise aus und sind für weitere Hinweise sehr dankbar."