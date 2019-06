Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

moz

Ahrensfelde Bei einem schweren Unfall am Sonntagnachmittag auf der Kreuzung B2/Bernauer Straße wurden insgesamt fünf Menschen (1, 19, 21, 68, 75 Jahre alt) zum Teil, schwer verletzt. Zu dem Unfall kam es, weil der 19-jährige Fahrer eines Renault wohl das Rotlicht für seine Fahrspur übersah. Anschließend prallte der Wagen in die rechte Fahrzeugseite eines Skodas. Alle Verletzten kamen mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.