Punks werfen Landkreis politische Willkür vor

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Gedanklich haben sich die Veranstalter des Festivals "Resist to Exist" noch lange nicht aus Kremmen verabschiedet. "Wir wollen bleiben", sagte der technische Leiter Wolfgang Kunwald bei einem Pressegespräch am Montag. Wie berichtet, steht das Festival auf der Kippe. Landwirt Christoph Brunner, dem Eigentümer der fürs Festival genutzten Fläche, findet klare Worte: "Das ist reine politische Willkür", sagt er in Richtung des Leiters der kreislichen Baubehörde, Oliver Grützmacher, der auch CDU-Ortsverbandschef in Kremmen ist.

Drei Tage Festival könnten nicht als "permanent" beschrieben werden, so Brunner. "Das ist doch an den Haaren herbeigezogen." Genau darauf beruft sich der Landkreis: Wegen der Regelmäßigkeit der Veranstaltung sollen die ehrenamtlichen Organisatoren des nichtkommerziellen Musikfestivals einen Bebauungsplan erstellen. Vor kurzem erhielten sie vom Kreis eine Ordnungsverfügung, die das Aufstellen von Zelten, die Nutzung der landwirtschaftlichen Fläche, die Einfriedung und das Errichten von Verkaufsständen unter Strafe stellt. "Dabei gibt es keine baulichen Veränderungen in der Kuhtränke", sagt Brunner. Es werde lediglich Catering für die Helfer angeboten.

Festivalunterstützer Reiner Tietz (Linke) macht auf das im Mai verabschiedete Regierungsprogramm der CDU Brandenburg aufmerksam. Darin steht als Stichwort: "Brandenburg zum Land der Festivals machen." Weiter: "Wir wollen die verschiedenen Festivals in Brandenburg langfristig sichern." Die Stadt Kremmen unter CDU-Führung von Bürgermeister Sebastian Busse zumindest habe "ihr möglichstes getan", wie er am Montag sagt. Im Januar 2019 haben die Stadtverordneten einen Aufstellungsbeschluss für eine B-Plan durchgewunken. Seit April 2018 macht der Landkreis seine Forderung nach einem geänderten B-Plan geltend. Die Festivalveranstalter arbeiteten mit einem Rechtsbeistand an der Erfüllung. Dabei stellten sie fest: Ein B-Plan sei überflüssig.

"Die Grundlage, auf die sich der Landkreis bezieht, ist weit hergeholt", sagt Wolfgang Kunwald. Die Landtagsabgeordnete Isabelle Vandré (Linke) spricht von unterschiedlichen Auslegungen der gesetzlichen Grundlagen. "Grützmacher beruft sich auf die Bauordnung, die Festivalmacher auf die Ordnungs- und Sicherheitsgesetzgebung", erklärt sie. Ihrer Meinung nach ist ein dreitägiges Festival keine auf Dauer angelegte bauliche Veränderung der landwirtschaftlichen Fläche.

Der Stadtverordnete André Klein (Grüne) aus Kremmen sieht das genauso. "Der Landkreis sollte hier zukunftsgewandt agieren", sagt er. "Wir gehen momentan davon aus, dass es politische Motive gibt."

Kreistagsmitglied Ralf Wunderlich (Linke) sagt, "das hätte man mit gutem Willen in einem Schlichtungsverfahren klären können." Ein Gespräch zwischen Kreis und Festivalmachern blieb, wie berichtet, erfolglos. Beide Seiten fanden keine Einigung. "Wir haben einen Widerspruch an die Kreisverwaltung eingereicht und die Eilverfügung ans Verwaltungsgericht geschickt", so Kunwald. Die Bestätigung des Gerichts sei eingetroffen. "Wir gehen davon aus, dass es zeitnah zu einer Verhandlung kommt." Mit offenem Ausgang.