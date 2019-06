Auf Munitionsverdachtsfläche: Erneut Waldbrand in der Lieberoser Heide

Jörg Kühl

Lieberoser Heide (MOZ) Die Lieberoser Heide ist erneut Schauplatz eines Waldbrandes. Montagmorgen gegen 8.30 Uhr haben automatische Waldbrandkameras Rauchentwicklung in einem Gebiet auf der Gemarkung Byhlen angezeigt.

Das betreffende Areal ist Munitionsverdachtsfläche und grenzt an die Schießbahn des ehemaligen Truppenübungsplatzes Lieberoser Heide an. Das Feuer hat sich nach Auskunft des Waldbrandschutzbeauftragten der Landesforst, Raimund Engel, auf einer Fläche von 2 Hektar ausgebreitet.

Die Einsatzleitung hat die Feuerwehr des Amts Lieberose/Oberspreewald übernommen. 12 Feuerwehren aus den Kreisen Dahme-Spreewald und Spree-Neiße sowie der Einsatz-Führungswagen mit dem LDS-Kreisbrandmeister Christian Liebe sind im Einsatz. Bis zur Stunde dauern die Löscharbeiten an. Gleichzeitig ermitteln Spezialisten der Kriminalpolizei zur Brandursache. Die Lieberoser Heide ist in den letzten Jahren zur Hochsommerzeit regelmäßig von Waldbränden heimgesucht worden. Wegen der Munitionsverdachtsflächen gestalten sich die Löscharbeiten schwierig, Feuerwehrleute dürfen bestimmte Gebiete nicht betreten.

Die Amtsverwaltung Lieberose/Oberspreewald hat zu Jahresbeginn eine Dienstanweisung an die Feuerwehren herausgegeben. Demnach dürfen die Feuerwehrleute bei Einsätzen auf Munitionsverdachtsflächen nicht mehr unverzüglich zum Einsatzort. Stattdessen muss zunächst die Zweitmeinung eines Mitarbeiters der zuständigen Forstbehörde hinzugezogen werden. Bis zum Ausrücken sind die Feuerwehrleute angehalten, sich an bestimmten Sammelpunkten, meist sind das die Feuerwehrgerätehäuser größerer Stützpunktfeuerwehren, zu versammeln. Die Kriminalpolizei untersucht im aktuellen Fall, wie auch in den Brandfällen in der Lieberoser Heide im Vorjahr, ob Brandstiftung im Spiel ist. Bisher wurden keine konkretenErmittlungsergebnisse bekannt gegeben.