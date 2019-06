Max Giesinger und das 56. Havelfest

Th. Messerschmidt

Brandenburg/Havel (MOZ) Nicht mit 500 Luftballons oder einem großen Paukenschlag hat das 56. Havelfest begonnen. Leider auch nicht – wie angekündigt – mit echten Startschüssen. Brandenburgs Altstädtische Schützengilde sollte dafür sorgen, doch erfüllte sich der Wunsch von Veranstalter Hans Günter Koch (Showservice Brandenburg) nicht. Am Fest-Vorabend sei er informiert worden, dass die Gilde dafür keine Genehmigung mehr habe. Seit 2011. So blieb es beim Willkommensgruß von Moderator Marco Lessentin und vom Stadtregenten Steffen Scheller. Kinder der Kita "Spatzenhaus" sorgten für die musikalische Einleitung. Ein verhaltener Auftakt. Ein schlechtes Omen fürs 56. Havelfest? Keinesfalls. Brandenburgs großes Stadtfest nahm schnell Fahrt auf und erlebte kaum vier Stunden später den ersten Höhepunkt. Am gegenüberliegenden Ufer trat Glasperlenspiel auf die StWB-Bühne und feuerte ihren Dauer-Dance-Sound ab. Hits wie "Ich bin ich", "Royals & Kings" und "Geiles Leben". Bei "Echt" marschierte Sängerin Caro ins Publikum und ließ Fans mitsingen. Das kam gut an. Und spätestens als die Uhr 22 schlug, waren auch alle gut 5.300 Ticket-Käufer auf dem Platz angekommen. Der frühe Kartenausverkauf hatte sich am Einlass bezahlt gemacht, keine langen Warteschlangen entstehen lassen und keinen Stress in die Vorfreude gemischt. Und dann kam er: Max Giesinger. Der größte Star des 56. Havelfestes. Und bodenständig wie ein Straßenmusiker. Als solcher war er gestartet, hatte 2012 Platz vier der ersten Staffel "Voice of Germany" erreicht und war 2014 schon mal fürs Havelfest gebucht. "Damals spielte ich drüben auf der kleinen Bühne nachmittags vor 80 Leuten. Auf die große Bühne, auf der Nena spielen dürfte, schaffst du’s nie, sagte man mir. Und heute bin ich hier – vor 5.300 Besuchern. DANKE!!" Dass sich der 30-Jährige über seinen Erfolg freut, spürt man in jeder Silbe, in jedem Ton. Das Publikum freut, was er macht. Sein erster großer Hit "80 Millionen", dann "Wenn sie tanzt", neuerdings "Legenden" und "Zuhause". Fast zwei Stunden unterhielt er das Publikum, das um Mitternacht selig heimwärts zog.

Der Havelfest-Samstag startete traditionell mit der Fundsachenversteigerung auf der StWB-Bühne, wobei das Angebot von 48 Fahrrädern, über Rollstuhl und Rettungsinsel bis zum gravierten Ehering reichte. Reichhaltig war auch das Angebot auf dem "Markt für Selbstgemachtes", derweilen sich auf dem Packhof eine ganz eigene Fest-Welt breit machte. Die Toggo-Tour von Super-RTL macht für zwei Tage Station – mit ganz großer Bühne und einer unglaublich bunten Spielewelt auf 3.000 qm! Ein Fest für Kinder und Familien. Wer‘s sportlich mochte, feuerte die zehn Mannschaften beim Drachenbootrennen an. Wer sich zu den Genießern zählte, aß sich von Bude zu Bude. Es gab viel zu tun. Und weiterhin einiges zu erleben. Bis hin zum großartigen Abschlusskonzert der Brandenburger Symphoniker. Was fehlt, ist noch mehr Action auf der Havel. Und eben der mitreißende Auftakt. Auch das ersatzlos gestrichene Feuerwerk wird von Besuchern hinterfragt. Im Großen und Ganzen hat Festorganisator Hans Günter Koch mit seinem Showservice Brandenburg ein gelungenes 56. Havelfest absolviert und längst 2020 im Blick: "Wenn klappt, was ich vorhabe, dann geht es beim 57. Havelfest richtig ab!"

Den BRAWO-Foto-Segen vom 56. Havelfest gibt es auf den Folgeseiten. Alle Bilder vom Fest sind auf zu finden.