Extrem preisgünstiger Durstlöscher

René Wernitz

Rathenow (MOZ) "36 Grad und es wird noch heißer" - Das bekannte Lied der Gruppe "2Raumwohnung" wird in dieser Woche Programm. Egal wo und warum Leute unterwegs sind, sollten sie nie vergessen: Trinken! Trinken!Trinken!

Es dürfte aber wieder Zeitgenossen geben, die unangepasstes Trinkverhalten mit den Kosten und/oder nicht zu bewältigendem Aufwand begründen. Tatsächlich müssten auch Rentner mindestens zwei bis drei Liter-Flaschen leeren. Die haben ihr Gewicht, bekanntlich auch ihren Preis - sogar Mineralwässer, die wegen der enthaltenen Mineralien nun unbedingt empfohlen sind. In Produkten eines Branchenspezis (Gerolsteiner) steckt verhältnismäßig viel davon drin. Ein Liter Naturell-Wasser, also ohne Kohlensäure, enthält laut Angaben auf www.gerolsteiner.de 125 Milligramm (mg) Calcium (Ca) und 44 mg Magnesium (Mg). Zum Vergleich: Im Spreequell-Naturell sind es 17 mg Ca und 3,3 mg Mg.

Überraschender Weise stellt Trinkwasser aus dem Hahn so manches Mineralwasser in den Schatten. Auf BRAWO-Anfrage hin spricht Edith Rennmann vom Wasser- und Abwasserverband (WAV) Rathenow von 92 Milligramm Calcium und 5 Milligramm Magnesium pro Liter aus dem Wasserwerk Rathenow. Was aus dem Wasserwerk Premnitz durch die Hähne fließt, hat immerhin noch 58 mg Ca und 3 mg Mg. Die Mitarbeiterin verweist darauf, dass das WAV-Lebensmittel streng überwacht und regelmäßig untersucht wird.

Das für weniger als ein Cent pro Liter zur Verfügung stehende WAV-Wasser kann uneingeschränkt genutzt werden. Mängel, wie durch Keimbelastung verursacht, müssen umgehend gemeldet werden. Wenn also nichts über Mängel medial in Umlauf ist, sind demnach keine bekannt.

Allerdings taugt auch Leitungswasser nur bedingt als Mineralstoff-Quelle. Auf seiner Webseite gibt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung (www.dge.de) die empfohlene Tageszufuhr an: für Senioren 1.000 mg Ca sowie 300 mg Mg (weiblich) und 350 mg Mg (männlich).