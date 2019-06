Martin Stralau

Strausberg (MOZ) In der Nacht zu Sonntag, gegen 2 Uhr, ist der Pavillon im Biergarten des Seegasthofes am Fichteplatz ausgebrannt. Wie Steffen Schuster, Leiter der Wohnungswirtschaft beim Eigentümer Strausberger Wohnungsbaugesellschaft, sagte, hätten Gäste des Hotels gegen 2 Uhr den Hausalarm gedrückt. Beobachter von nebenan hätten die Feuerwehr alarmiert. Diese sei innerhalb weniger Minuten vor Ort gewesen. Vom zeitgleich stattfindenden Brandeinsatz im Handelscentrum wurden zwölf Kräfte der Feuerwehren Klosterdorf und Hennickendorf mit zwei Fahrzeugen abgezogen, sagte Einsatzleiter Sebastian Nestroy. Das Feuer sei relativ zügig gelöscht gewesen. "Wir haben Glück gehabt, dass der Pavillon ein Kupferdach hat, so dass sich der Brand nicht in die Bäume ausbreiten konnte", sagte Schuster.

Als Dank für ihren Einsatz lädt der Seegasthof von Dienstag bis Freitag alle an beiden Einsätzen beteiligten Feuerwehrleute von 7 bis 11 Uhr zum Frühstück ein, wie Küchenchef Ingolf Richter sagte. Der Pavillon mit abgebrannter Theke ist vorerst abgesperrt, zum Schaden konnte Steffen Schuster keine Angabe machen.