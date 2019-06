Rohrbruch mit Folgen

Jürgen Liebezeit

Bergfelde (MOZ) Weil am Sonntag ein Rohrschaden im Bereich der S-Bahn-Brücke in Bergfelde festgestellt wurde, müssen Kunden der Wasser Nord im nördlichen Teil des Ortes derzeit mit Einschränkungen rechnen. Zwar ist die Versorgung sichergestellt, es kann aber zu hygienisch unbedenklicher Trübung kommen. Falls es zu einer Trübung kommt, bittet die Wasser Nord ihre Kunden, das Wasser etwas ablaufen zu lassen, bis das Trinkwasser wieder klar ist. Kunden werden auch gebeten, in den Abendstunden auf das Gartenwässern zu verzichten, da sonst der Druck abfallen könnte. Der Schaden wird repariert. Allerdings konnte die Wasser Nord am Montagabend noch nicht sagen, wann die Arbeiten abgeschlossen werden können.