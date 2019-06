Thomas Berger

Buckow Vor vier Wochen ist sie offiziell gekürt wurden, und zwei, drei andere Termine hatte sie schon seither. Der erste ganz große Auftritt für Ihre Lieblichkeit Friederike I., Buckows neue Rosenkönigin, war allerdings am Wochenende bei den Rosentagen. "Ein bisschen Routine kommt jetzt schon", verriet sie Sonnabendnachmittag, als die muntere Runde durch das festliche Treiben in der ganzen Innenstadt sie samt Gefolge mal wieder an den Marktbrunnen vor der Stadtbühne geführt hatte. Und ganz souverän sagte sie später auch im Festzelt, das wieder im Stadtpark aufgebaut war, den dortigen Auftritt der Linedancer an.

Feiern im Zeichen der Rose, nun schon in 54. Auflage. Eine Festtradition, auf die man in Bu-ckow stolz ist. Und natürlich werden bei dieser Gelegenheit von der Rosenkönigin und ihren Helfern jede Menge Rosen unter die (weiblichen) Besucher gebracht. Gleich 2000 Stück waren zu diesem Zweck vorbereitet. Kaum ist eine Korbladung aufgebraucht, wird aus den Reserven wieder ein Bündel gebracht.

Zwischen Böllern und Livemusik

Schon der Auftakt am Freitagabend war wieder sehr gelungen, konnte Friederike I. tags darauf mit genau der richtigen Mischung aus natürlicher Lockerheit und majestätischer Zufriedenheit berichten. Das Anböllern der Kanoniere auf der Buckowsee-Wiese, die ersten musikalischen Auftritte auf der großen Bühne, mit einem Ausflug in diverse Genres unterschiedliche Geschmäcker bedienend. "Eigengewächse" wie Anna Zeller, die als junges Talent aus der Stadt einmal mehr nicht fehlen durfte, ebenso wie von den Organisatoren gut eingekaufte Ergänzungen wie Prabath oder die Gruppe Jump, deren Show wohl einer der Höhepunkte war.

Es gibt gewisse Fixpunkte im Programm, die jedes Jahr gesetzt sind. Kegeln und Angeln um die jeweiligen Pokale gehören dazu, der ökumenische Gottesdienst zum besinnlichen Start in den Sonntag, die vom Strand startenden Segler auf dem Schermützelsee. Einen Ausflug in die Karibik lieferte das Trio IntiSonLatino. Ein kubanisches Lied von einem Fuhrmann, das Älteren noch aus den Aufnahmen vom Buena Vista Social Club vertraut ist, oder eine Weise des wohl bekanntesten Songschreibers aus Venezuela über einen alten Hengst, der statt zur Schlachtbank zu seinen wilden Verwandten darf, sich dort in eine junge Stute verliebt.

Ungeahnte Entertainerqualitäten stellte Andreas Raböse beim Werben für das Entenrennen unter Beweis. Drei Euro, um auf eins der 49 nummerierten gelben Qietsche-Entchen zu setzen: "Alle Wildwasserfahrer meiden ja den Stöbber, aber die Enten gehen da total entspannt rein, kennen mittlerweile sämtliche Hindernisse." Gleichwohl waren es vor Jahren noch mehr: "Einige kamen nicht zurück, die sind dann wohl im Mittelmeer oder sogar in Amerika gelandet." Schließlich war nur noch Ente 39 ohne "Paten", Rosenfee Paula Schülke ergriff diese Chance, bevor Maria Berendt die Liste schloss und mit der Tasche voller Renn-Enten die Schlossbrücke ansteuerte.

Nachdem der gelbe Schwarm diese durchquert hatte, wurde es spannend. Lediglich mit stillen Gesten oder auch wortreich trieb so mancher seine Ente an: "Guck nicht so dumm, schwimm!", bekam eine zugerufen. Als die Strömung in der Mitte zunahm, hatte sich Nummer 28 an die Spitze gesetzt – blieb dann aber an einem Ast hängen. Aus der Traum vom Sieg. Den sicherte sich Dirk Biese mit der Nummer 5, wofür es zwei Gutscheine vom Kletterpark Strausberg gab. Auch die 39 war unter den fünf Schnellsten.

Während die Preise vergeben werden, ging drum herum das bunte Treiben weiter. Im Festzelt mit den Linedancern, beim Wühlen am Bücherstand, bei Informationen am Stic-Stand. Aber auch bei den vielen kulinarischen Angeboten zwischen Crepes und Thüringer Bratwurst, speziellen Käse-Sandwiches und Currys aus der Küche Bangleschs, mexikanischen Nachos und belgischen Waffeln. Mit am besten ging bei der Hitze aber natürlich Eis.