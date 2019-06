Wieder Waldbrände in Brandenburg - Gefahrenstufe fünf erwartet

dpa

Potsdam (dpa) Hitze und Trockenheit in Brandenburg werden von neuen Waldbränden begleitet: In der Lieberoser Heide (Dahme-Spreewald) ist am Montag erneut ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehren und Polizei waren am Nachmittag vor Ort im Einsatz. Nach Angaben der Polizei wurde ein Brand in der munitionsverseuchten so genannten "roten Zone" gemeldet. Die Löscharbeiten dauerten an. Auch ein Polizeihubschrauber wurde zur Brandbekämpfung gerufen.

In der Lieberoser Heide nördlich von Cottbus hatte es im Juli 2018 auf einer Fläche von 400 Hektar gebrannt. Das Problem dort ist, dass Brände fast nur aus der Luft bekämpft werden können, weil sich im Boden des ehemaligen Truppenübungsplatzes noch Munition befinden könnte.

In einem Waldstück bei Kiekebusch (Dahme-Spreewald) hatten am Sonntag etwa 170 Quadratmeter Waldboden gebrannt. Im Wiesengrund im Ortsteil Mattendorf standen weiterhin rund 1500 Quadratmeter Wald in Flammen. Die Feuerwehr konnte die Brände inzwischen löschen.

Derzeit gilt nach Angaben des Umweltministeriums in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark, Barnim, Havelland sowie Spree-Neiße und Cottbus schon die höchste Waldbrandwarnstufe fünf. Engel rechnet damit, dass in den kommenden Tagen landesweit Stufe fünf gelten wird.

Seit Jahresanfang wurden den Angaben nach 220 Waldbrände im Land registriert. 885 Hektar waren betroffen. Allein 744 Hektar wurden Anfang Juni bei dem bislang größten Waldbrand der vergangenen Jahrzehnte in Brandenburg auf einem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog in Mitleidenschaft gezogen.

Nach Angaben des Waldbrandschutzbeauftragten des Landes Brandenburg, Raimund Engel, bereitet vor allem der immer wieder aufkommende Wind Sorgen. Schon ein Funke reiche wegen der Trockenheit aus, um einen Brand zu entfachen. Am Dienstag wird es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) heiß bei Höchstwerten über 31 Grad, im Norden möglicherweise sogar bei bis zu 36 Grad. Am Mittwoch werden in der Region Temperaturen um 34 bis 39 Grad erwartet. Vor allem in Südbrandenburg soll es sehr heiß werden. Niederschläge seien nicht zu erwarten, teilte der Wetterdienst mit.

Wegen der hohen Temperaturen haben die Mitarbeiter der Stadtverwaltung Prenzlau am Mittwochnachmittag "hitzefrei" bekommen. In dieser Zeit sei sowieso generell keine Sprechzeit im Rathaus, teilte Bürgermeister Hendrik Sommer mit.