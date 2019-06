OGA

Leegebruch (MOZ) Nach mehreren Nazi-Schmierereien in Leegebruch hat die Polizei zwei Jugendliche als Verdächtige ermittelt und deren Wohnungen durchsucht.

Dabei wurden nach Angaben der Polizei vom Montag bereits am Donnerstag vergangener Woche Sprühdosen und Datenträger sichergestellt. Zudem sollen die beiden Jugendlichen zugegeben haben, an den Taten beteiligt gewesen zu sein. Ihnen werden mehrere Delikte zwischen April und Juni dieses Jahres zur Last gelegt.