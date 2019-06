Blütenpracht, wohin das Auge schaut

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Zum Tag des offenen Gartens lädt die Lokale Agenda 21 für Sonnabend, 10 bis 12 Uhr, in das grüne Paradies von Hans Mai an die Carl-von-Ossietzky-Straße 7 ein. Die Besucher können sich unter anderem auf prächtige Taglilien und Lilien freuen und so manche Knolle mit nach Hause nehmen. Zu den vielen Attraktionen gehört eine Kletterrose, die an einem 15 Meter hohen Apfelbaum bis über die Krone herangewachsen ist. Den Baum stört diese Symbiose überhaupt nicht. Im vorigen Jahr gab es so viele Äpfel, dass sein Besitzer davon 80 Liter Saft pressen konnte. Auch Feigenbäume, die eine reiche Ernte versprechen, gibt es in Eberswalde sonst eher selten. Das Grundstück ist mit Haus 2000 Quadratmeter groß.