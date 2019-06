HGA

Hennigsdorf (MOZ) Acht Fahrräder haben Unbekannte am Wochenende vom Gelände des Baumarktes an der Veltener Straße in Hennigsdorf gestohlen.

Nach Angaben der Polizei waren die Diebe gewaltsam auf das Gelände eingedrungen und stahlen die noch in Kartons verpackten Fahrräder aus einem Container.

Zudem fiel Mitarbeitern am Montagmorgen auf, dass auch ein Mietanhänger mit dem amtlichen Kennzeichen D-HE 1348 verschwunden ist. Nach dem Anhänger wird nun gefahndet. Der Schaden wurde auf rund 5 500 Euro geschätzt.