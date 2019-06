Stammtischthema: Mythos Sommerloch

Sandra Euent

Falkensee (MOZ) "Mythos Sommerloch – so nutzen Sie die Ferienzeit für sich" ist das Thema des Impulsvortrags von Guido Wittenhagen zum Stammtisch für Unternehmerinnen und Gründerinnen am Donnerstag, 4. Juli. Der Profi für das Vermarkten von Produkten und Dienstleistungen im Internet wird im kleinen Sitzungsaal des Falkenseer Rathauses, Falkenhagener Straße 43/49, Impulse setzen und praktische Tipps geben. Von 9 bis 12 Uhr bieten die Wirtschaftsförderung der Stadt Falkensee und der Regionale Lotsendienst des Landkreises Havelland Unternehmerinnen und Gründerinnen die Möglichkeit, sich zu informieren, auszutauschen und das eigene Netzwerk zu erweitern. Für das leibliche Wohl ist wie immer gesorgt. Interessierte melden ihre Teilnahme per E-Mail an wirtschaft@falkensee.de.