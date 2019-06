Opernarien in der Vielitzer Musikscheune

Jürgen Rammelt

Vielitz Wenn der Opernsänger Reinhard Hagen in seine Musikscheune nach Vielitz einlädt, dann ist in der Nähe des Veranstaltungsortes kaum noch eine Parkmöglichkeit zu finden. So war es auch am Sonntag. Allein an den Kennzeichen der Autos war unschwer zu erkennen, dass neben Besuchern aus dem Landkreis Ostprignitz-Ruppin auch Gäste aus Berlin und anderen Orten den Weg dorthin gefunden hatten.

Das war auch kein Wunder. Immerhin stand auf dem Programm eine Opern- und Operettengala. Neben dem Gastgeber durften sich die Besucher auf die Sopranistin Peggy Steiner und den Tenor Michael Heim freuen, die von Rüdiger Mühleisen am Flügel exzellent begleitet wurden. Nachdem sich die Gäste traditionsgemäß mit Kaffee und Kuchen gestärkt hatten, füllte sich kurz vor 17 Uhr die zu einer Konzertstätte umgestaltete ehemalige Scheune.

Los ging das Konzert mit A­­rien aus Richard Wagners Oper "Die Walküre". Es war Feuer und Leidenschaft, die von der Bühne auf das Publikum übersprangen. Sowohl Reinhard Hagen, der in der Vergangenheit auf vielen Bühnen der Welt zu Hause war, als auch Michael Heim, ein Tenor mit österreichischen Wurzeln, verzauberten mit ihrem Gesang von Liebe und Leid das Publikum. Dazu gehörte auch eine Arie aus Puccinis Oper "Tosca".

Natürlich durfte auch Peggy Steiner, die bereits früher in der Musikscheune in Vielitz zu Gast war, ihren Beitrag zum Programm leisten. Mit "Gern will ich dir vertrauen" hatte sich die Sopranistin die Arie der Marie aus Bedrich Smetanas Oper "Die verkaufte Braut" ausgesucht – eine ihrer Lieblingsarien, wie die sympathische Sängerin den begeisterten Zuhörern verriet.

Bevor es in die Pause ging, standen gleich mehrere Arien aus Wolfgang Amadeus Mozarts "Zauberflöte" auf dem Programm. Zu Gehör kamen Arien des Sarastro und Tamino, meisterlich dargeboten von Reinhard Hagen und Michael Heim. Aber auch mit dem Terzett "Soll ich dich Teurer nicht mehr sehn?" sowie dem bekannten Songtext "In diesen heil‘gen Hallen" aus derselben Oper sorgte das Trio für Gänsehaut-Feeling bei den Konzertbesuchern.

Peggy Steiner, im langen roten Kleid, und Michael Heim mit gestreifter Weste im lockeren Outfit, sorgten nach der Pause mit Operettenmelodien für stimmungsvolle, bezaubernde und köstliche Momente. Los ging es mit Melodien aus Emmerich Kalmans "Csárdásfürstin" wie "Tanzen möchte ich" und "Grüß‘ mir die süßen, die reizenden Frauen im schönen Wien" sowie feurigen Puszta-Klängen. Aber auch die "Gräfin Mariza" (Millöcker) und Franz Lehars "Lustige Witwe" durften in der Vielitzer Musikscheune zu Gast sein.

Spürbare Chemie

Inzwischen hatte der Tenor den Zuhörern verraten, dass seine charmante Gesangspartnerin auch im richtigen Leben die Frau an seiner Seite ist. Es knisterte spürbar zwischen den beiden, die sich bei den Duetten mit schmachtenden Blicken bedachten. Und natürlich durften bei dem Konzert weitere Ohrwürmer wie "Lippen schweigen" und "Komm mit nach Varasdin" nicht fehlen.

Erst nach drei Zugaben durften die drei Sänger die Bühne verlassen. Mit Carl Loewes Lied von der Uhr verzauberte Reinhard Hagen mit seiner sonoren Bassstimme noch einmal das Publikum. Dabei ließ er die Zuhörer wissen, dass er am kommenden Freitag um 17 Uhr in der "Süßen Ecke" in Lindow gemeinsam mit dem Pianisten Rüdiger Mühleisen zu Gast sein wird. "Da werde ich aus meinem Leben erzählen. Sie können mich fragen und natürlich werde ich auch singen", verriet der Sänger.

Natürlich sollte auch Robert Stolz noch zu musikalischen Ehren kommen. Sein Lied "Zwei Herzen im Dreivierteltakt" gehörte ebenfalls zu den Zugaben, bevor mit "Weißt du, wie lange sich noch der Globus dreht?", einem Lied aus der 1915, also während des Ersten Weltkriegs, uraufgeführten "Csárdásfürstin" ein zufriedenes Publikum in den schwülen Sommerabend entlassen wurde.