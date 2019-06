Alle Seen tipptopp

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Sonne scheint, die Temperaturen steigen und es sind Ferien – beste Voraussetzungen, um die Tage an den Seen in der Region zu verbringen. Das Gesundheitsamt des Landkreises Ostprignitz-Ruppin hat Mitte Juni alle EU-Badestellen in der Region kontrolliert und dabei nichts entdeckt, was gesundheitliche Beschwerden auslösen könnte. Kontrolliert werden unter anderem Sichttiefe, Temperatur, pH-Wert des Wassers, Bakterienbelastung und Algenaufkommen.

Wer in besonders klarem Wasser baden möchte, kann das am besten im Raum Rheinsberg tun. Der Zootzensee, der Große Zermittensee, der Große Zechliner See und der Dranser See haben alle eine Sichttiefe von mehr als zwei Metern. Im Raum Neuruppin erreicht diesen Wert nur noch der Kalksee. Alle anderen Gewässer sind etwas bis deutlich trüber. Das Schlusslicht bildet der Ruppiner See. An der Badestelle am Waldfrieden und am Seebad Alt Ruppin beträgt die Sichttiefe nur noch 70 Zentimeter. Am Jahnband und am Schloss Wustrau sind es lediglich zehn Zentimeter mehr.

Was die Wassertemperatur betrifft, kostet der Sprung in den See mittlerweile keine große Überwindung mehr. Alle Gewässer haben die 22-Grad-Celsius-Marke geknackt. Die größte Erfrischung versprechen noch der Wutzsee an der Schönbirken-Badestelle und der Große Zechliner See in Kagar mit 22,1 Grad Celsius. Mit 24 Grad Wassertemperatur ist der Ruppiner See in Alt Ruppin am Seebad am wärmsten.

Eine Bildung von Algen oder gar Blaualgen an den Badestellen hat die Behörde bislang noch nicht registriert. Aufgrund der anhaltend steigenden Temperaturen muss damit aber jederzeit gerechnet werden.