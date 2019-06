Sven Bellin will Bürgermeister werden

Markus Kluge

Fehrbellin (MOZ) Für die Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Fehrbellin am 1. September gibt es einen weiteren Kandidaten: Sven Bellin, der ehemalige Ortsvorsteher von Betzin, wird sich als parteiloser Kandidat zur Wahl stellen. Der 39-jährige Verwaltungsfachangestellte stammt aus Kiel und lebt mit seiner Frau und zwei Kindern seit 2011 in Betzin.

Er habe sich bereits 2018 dafür entschieden, in seiner Heimatgemeinde Verantwortung übernehmen zu wollen – lange bevor Bürgermeisterin Ute Behnicke (parteilos) angekündigt hat, aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zur Wahl anzutreten. Denn Bellin ist nicht nur im Bau- und Umweltamt der Kreisverwaltung tätig, in dem er für die Haushaltssachen zuständig ist, er absolviert auch eine Fortbildung zum Verwaltungsfachwirt – quasi die "Meisterprüfung" der Verwaltungsberufe.

Für die Gemeinde hat Bellin konkrete Ziele. "Wir müssen die Bildungsstandorte stärken und ausbauen", sagt er. Im Falle seiner Wahl will der Betziner alle Schulen, Horte und Kitas besuchen, um zu erfahren, wo "ihnen der Schuh drückt". "Dann müssen wir vielleicht investieren – aber immer mit Augenmaß", sagt Bellin. Eine Optimierung des Bauhofes und die Zusammenarbeit mit anderen Kommunen steht ebenso in seinem Programm wie die Stärkung des Ehrenamtes.