OPR-Linke wählt neuen Vorstand

Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Der Neuruppiner Paul Schmudlach ist der neue Kreisvorsitzende der Linkspartei in Ostprignitz-Ruppin. Der 28-Jährige wurde am Wochenende beim Kreisparteitag in Wittstock bestätigt. In den zurückliegenden Jahren bildete Schmudlach bereits mit Rita Büchner die Spitze im Kreisverband.

Künftig wird Ines Nowack aus Protzen Schmudlach als Stellvertreterin zur Seite stehen. Zum elfköpfigen Vorstand zählt weiterhin der 21-jährige Justin König aus Metzelthin, der die Geschäftsführung übernimmt. Die Neuruppinerin Kerstin Brendler ist neu im Vorstand und wird sich um die Finanzen der Partei kümmern. Ebenso neu dabei ist der Wittstocker Enrico Remter (34), der als Schriftführer gewählt worden ist.

Den Kreisvorstand vervollständigen sechs Beisitzer, gewählt wurden: Anna Klumb (18), Tobias Lungfiel (28), Kirsten Tackmann (58), Christoph Benn (39), Jenny Salzwedel (23) und Cornelia Böhme (48). Die Partei schließt damit ihren Generationswechsel ab, denn der Altersdurchschnitt im Vorstand liegt nun bei 37 Jahren. Auch die Kommunalwahl zeigte, dass viele junge und weibliche Kandidaten der Linkspartei gute Ergebnisse erzielten und in die Kommunalvertretungen einzog.

Bei den Kommunalwahlen gelang der Linken in Ostprignitz-Ruppin ein innerparteilicher Erfolg. Mit 16,2 Prozent der Stimmen wurde sie drittstärkste Kraft. Wahlkampfleiter Justin König erklärte dazu: "Die Kommunalwahlen bieten für uns eine solide Grundlage, um verlorengegangenes Vertrauen zurückzugewinnen. Wir werden daran arbeiten, den sozialen Zusammenhalt im Landkreis zu stärken."