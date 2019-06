Rathaussaal als Filmkulisse für Löwenzahn-Folge

Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Jetzt dient das neue Rathaus von Hohen Neuendorf auch als Filmkulisse. Zwei Tage lang wurde am Freitag und am Montag im Rathaussaal eine neue Folge der beliebten ZDF-Reihe Löwenzahn gedreht. Als Komparsen – also Nebendarsteller – wirkten auch zwei Mädchen und ein Junge aus dem Hort der Waldgrundschule mit. Sie durften in der Schlussszene mitspielen.

Die Folge, die den Arbeitstitel "Architektur" trägt, wird voraussichtlich im September gezeigt. Ein genauer Sendetermin steht noch nicht fest. Die Ausstrahlung steht im Zusammenhang mit dem Themenschwerpunkt "Respekt für meine Rechte. Schule leben" des Kinderkanals. Denn in der in Hohen Neuendorf gedrehten Folge geht es auch um Mitbestimmung von Kindern.

In der Episode geht es um eine neue Schule für Bärstadt. Dazu wurde ein Ideenwettbewerb ausgerufen. Heinz Kluthe (Holger Handtke) vom Ordnungsamt will mitmachen und hat ein Modell gebastelt, das überhaupt nicht den Vorstellungen der Kinder entspricht. Es wirkt grau und fantasielos. Damit er den Wettbewerb aber gewinnt, hat er alle Plakate, die zur Teilnahme aufrufen, abgerissen und entsorgt. Allerdings war er nicht ganz ordentlich. Denn Kinder finden einen Plakatfetzen und bekommen so mit, dass kreative Ideen für ihre neue Schule gesucht werden. Schnell entwerfen sie zusammen mit Fritz Fuchs einen Neubau, der die Wünsche und Bedürfnisse der Kinder beachtet. Es gibt pfiffige Spielflächen, interessante Klassenzimmer und ein außergewöhnliches Dach. Schließlich kommt es zur Entscheidung. Und da dürfen die Hohen Neuendorfer Hort-Kinder mitspielen. Als der Sieger bekanntgegeben wird, rennen sie jubelnd auf Fritz Fuchs (Guido Hammesfahr) und seine beiden kleinen Mitstreiter Emmi (Ellis Drews) und Lou (Benedikt Jenke) zu, während Pressefotografen ein Blitzlichtgewitter verursachen.

"Das Rathaus unserer fiktiven Gemeinde Bärstadt könnte genauso aussehen wie das moderne Rathaus von Hohen Neuendorf", lobte Produzentin Julia Peters von der Studio.TV.Film-GmbH die Rahmenbedingungen. Sie bedankte sich am Rande der Dreharbeiten beim ersten Beigeordneten der Stadt, Alexander Tönnies, für die Gastfreundschaft und ungewöhnlich gute Kooperation. "Wir haben fantastische Bedingungen und sind froh, dass wir bei laufendem Betrieb arbeiten dürfen. Wir kommen gerne wieder". sagte sie. Denn das Rathaus biete auch tolle Motive.Dieses Lob nahm Alexander Tönnies dankend an. "Wir reden immer davon, dass wir ein offenes Haus sein wollen. Jetzt konnten wir zeigen, dass wir das auch sind", sagte er. Kostenfrei wurde das Rathaus trotzdem nicht zur Verfügung gestellt. 400 Euro musste die Produktionsgesellschaft an die Rathauskasse überweisen.

Die Stadt Hohen Neuendorf beteiligt sich mit dem Rathaus-Neubau am bundesweiten Tag der offenen Tür. Von 13 bis 18 Uhr haben diesen Sonntag Interessierte die Möglichkeit, den Rathausneubau im Rahmen von Führungen kennenzulernen und den Architekten vom Büro "Mola Architekten" Fragen zum Bau zu stellen.