Stahlarbeiter aus Trier streiken in Hennigsdorf

Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Das hat Seltenheitswert: Westdeutsche Arbeiter kommen nach Hennigsdorf, um dagegen zu protestieren, dass sie schlechter als ihre Kollegen im Osten bezahlt werden.

Am Freitag werden bis zu vier Reisebusse und damit über 200 Stahlarbeiter aus Trier und Horath (Rheinland-Pfalz) sowie aus dem Riva-Werk in Brandenburg/Havel in Hennigsdorf erwartet. Dass die Kollegen aus Rheinland-Pfalz dabei im Fokus stehen, liegt nicht an der weiteren Anreise. "Wir streiken bereits seit dem 11. Juni und werden das noch über diesen Freitag lange hinaus tun", informiert Patrick Georg, Gewerkschaftssekretär der IG Metall in Trier. 130 Mitarbeiter zählen diese beiden westdeutschen Riva-Standorte. Laut Georg streikt fast die gesamte Belegschaft. Ausgenommen sind lediglich jene "sieben oder acht Mitarbeiter, die nicht in der IG Metall sind". Damit ist die Produktion von Stahlmatten und -stäben für die Bauindustrie vor zwei Wochen so gut wie zum Erliegen gekommen. Georg befürchtet, dass Riva mit Verweis auf Trier auch an anderen Standorten wie in Lampertsheim aus der Tarifbindung ausscheiden will. Dort werde bislang noch Tariflohn bezahlt.

Die Stahlarbeiter wollen am deutschen Riva-Stammsitz in Hennigsdorf auf ihre Situation aufmerksam machen: "Wir haben keinen Tarifvertrag. Die Bezahlung erfolgt je nach Arbeitsvertrag nach Gutdünken", berichtet Georg. Das habe zur Folge, dass ein Teil der Belegschaft bis zu 30 Prozent unter Tarif verdient.

Bei den Kollegen in Brandenburg/Havel gibt es zwar einen Haustarifvertrag, der sich am Branchenvertrag orientiert, erläutert Stefanie Jahn von der IG Metall Oranienburg. Allerdings fehle, im Gegensatz zum Vertrag für das Hennigsdorfer Werk, die uneingeschränkte Übernahme des Branchentarifvertrags. "Für Brandenburg gibt es eine Gesprächsverpflichtung", sagt sie. Im Klartext bedeutet das: Die Geschäftsführung könne nach dem Tarifabschluss in einem solchen Gespräch Abweichungen verkünden. Im aktuellen Fall sollen die Brandenburger Kollegen zwar die vereinbarte Tariferhöhung bekommen. Aber die fünf zusätzlichen freien Tage, die ab 2020 gelten, sollen in Brandenburg entfallen.

Fünf vor Zwölf wollen sich die protestierenden Stahlarbeiter auf dem Postplatz zur Kundgebung treffen und von dort aus zum Riva-Werk laufen. Dort ist ab 13 Uhr eine Kundgebung geplant. Jahn geht davon aus, dass sich einige Hennigsdorfer Kollegen solidarisch zeigen werden, indem sie vors Betriebstor kommen. Allerdings haben die Hennigsdorfer kein Recht, aus Solidarität mit ihren Kollegen aus Brandenburg, Trier und Horath in einen Warnstreik zu treten.

Kann aber diese Demonstration vor dem Hennigsdorfer Tor die Geschäftsführung überhaupt jucken? Jahn denkt schon, dass die Aktion Auswirkungen haben wird. "Dabei kann es im Rahmen der Versammlungsfreiheit passieren, dass die Einfahrt blockiert wird", schließt die IG-Metall-Sekretärin nicht aus. Das würde bedeuten, dass Kunden und Lieferfahrzeuge weder ein- noch ausfahren können.