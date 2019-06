Heißer Einsatz in der Sommerglut

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) Die beißende Rauchwolke zieht über die ganze Gartenanlage hinweg bis zur Wohnsiedlung am Oberwall. Die Qualmwolke weist den Weg zur Unglücksstelle, an der sich schon viele Nachbarn versammelt haben. In der Kleingartenanlage Am Kamp brennt eine Holzlaube lichterloh. Die Flammen fressen sich rasant durchs trockene Holz- und Pappmaterial und lassen nichts übrig als ein paar verkohlte Balken. Die Sommerhitze und leichter Wind lassen immer wieder Flammen auflodern. Trotz ihres schnellen Einsatzes können die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Angermünde ein Ausbreiten des Feuers auf Nachbargrundstücke zwar verhindern, doch vom Gartenhäuschen bleibt nichts übrig.

Der alte Mann, dem es gehört, steht entgeistert mit anderen Nachbarn auf dem Weg und versteht kaum, was passiert ist. Ein Nachbar hatte das Feuer zuerst entdeckt und geistesgegenwärtig die Feuerwehr alarmiert. Denn ein Löschversuch mit dem Gartenschlauch erwies sich schnell als völlig unwirksam. Warum das Feuer ausgebrochen ist, muss die Polizei erst noch untersuchen in den kommenden Tagen.

Jahrzehntelang Gartennachbarn

Doch für die Nachbarn ist das erst einmal nebensächlich. Sie kümmern sich um den 87-jährigen Gartenbesitzer und verabreden mit Polizei und Feuerwehr, dass einer von ihnen nach Abschluss der Löscharbeiten am Abend noch ab und zu nachschauen geht, ob nicht doch noch irgendwo versteckte Glutnester aufflammen.

"Wir sind hier alle schon Jahrzehnte lang Gartennachbarn und helfen uns gegenseitig – gerade auch in so einer Situation", versichert Wolfgang Domröse. Er ist der Neffe des Brandopfers und hat seinen Garten seit über 40 Jahren in der Nachbarschaft. "Mein Onkel ist hier wohl schon seit 50, 60 Jahren. Trotz seines hohen Alters kommt er jeden Tag mit Rollator von seiner Wohnung am Finanzamt hier hinunter zum Garten, um die Katzen zu füttern. Der Garten ist sein ein und alles", betont Wolfgang Domröse.

Die Feuerwehr wacht noch einige Zeit über den Trümmern, schiebt die verkohlten Balken auseinander. Erschwert wurde der Löscheinsatz durch die schlechte Erreichbarkeit und weite Entfernung zum nächsten Hydranten. Der befindet sich erst einige Straßenecken weiter vor dem Seniorenheim am Oberwall.

"Das Problem haben wir in Angermünde häufig. Gerade Kleingärten sind oft durch abgelegene, schlechte Wege schwer erreichbar, Löschwasser fehlt", bestätigt Einsatzleiter Steffen Hoppe von der Angermünder Wehr. Es ist für ihn und seine Kameraden der erste Brandeinsatz des Sommers.