Ursache für Rauchgeruch bleibt unklar

Siegmar Trenkler

Neuruppin (MOZ) Nach einer Dreiviertelstunde ist am Montagabend der Einsatz der Neuruppiner Feuerwehr am Rathaus beendet worden. Mit acht Fahrzeugen und 38 Einsatzkräften war sie ausgerückt, nachdem Verwaltungsmitarbeiter kurz nach 18 Uhr im Rathaus Brandgeruch wahrgenommen hatten. Die Polizei war zu dem Zeitpunkt von einem Dachstuhlbrand im Rathaus B ausgegangen.

Auch Anwohner hatten den Rauchgeruch bemerkt. Doch die Inspektion durch die Feuerwehr blieb ohne Ergebnis. "Wir haben keine Schäden entdeckt", so Neuruppins Stadtbrandmeister Reinhard Jachnick. Aktuell wird vermutet, dass der Brandgeruch mit den Bauarbeiten am Lift zusammenhängt. Ein Verwaltungsmitarbeiter hatte nur wenige Stunden zuvor schon den Geruch wahrgenommen. Laut Jachnick hatte einer auch Rauch beobachtet. Daher blieb auch nach dem Abrücken der Kameraden am Montagabend vorsichtshalber ein Mitarbeiter vor Ort, um die Entwicklung zu beobachten.

Es war der dritte Feuerwehr-Einsatz innerhalb kurzer Zeit am Rathaus. So hatte sich unter anderem ein Laptop-Akku entzündet.