Eine Lobby für alle Kinder in Fürstenberg

Thomas Pilz

Fürstenberg/Havel (MOZ) Jetzt sind Sommerferien – kein Kind will was von Schule wissen. Anders so manche Eltern, die die Probleme und Konflikte beispielsweise in und um die Drei-Seen-Grundschule Fürstenberg ständig umtreiben.

Andy Priebke kann ein Lied davon singen. Eins mit sehr vielen Strophen – Priebke ist der Vorsitzende des Fördervereins Fürstenberger Schulen und Kindertagesstätten. Bei Eltern, Schülern und Lehrern kurz und bündig als der "Schulförderverein" bezeichnet. Das will er aber gar nicht sein, schon gar nicht für die Drei-Seen-Grundschule allein, die mindestens in den vergangenen Monaten für Unruhe vor allem bei Eltern sorgte. "Wir setzen uns im Grunde genommen für gute Bedingungen aller Kinder in sämtlichen Fürstenberger Einrichtungen ein", betont Andy Priebke, 42 Jahre alt und selber Vater von zwei Kindern.

Freilich gebe es derzeit ein herausragendes Thema, die Bemühungen von Eltern, Lehrern und der Stadt als Schulträgerin, die Bedingungen an der Drei-Seen-Grundschule zu verbessern, merkt er an. Akuter Lehrermangel als Dauerzustand beklagen viele Eltern. "Wir stecken derzeit etwa 95 bis 98 Prozent unserer Vereinsarbeit in die Drei-Seen-Grundschule", so der Vereinschef.

Ein Epochenwechsel vollzieht sich aber während der Ferien: Die Leiterin der Schule am Berliner Berg, Marion Poltier, tritt in wenigen Wochen ihren verdienten Ruhestand an. Völlig unklar ist freilich, wer ihr folgt, denn einen Nachfolger/Nachfolgerin hat das Bildungsministerium offiziell noch nicht bekannt gegeben. "Und das ist vor allem für die Kinder eigentlich ein ziemlich unerträglicher Zustand", merkt Andy Priebke an, der im Grunde überhaupt nicht der Typ ist, zu provozieren oder die Dinge zuzuspitzen. Moderat und bedächtig wählt er die Worte. Ohne Umschweife müsse aber hierbei gesagt werden, "diese Unklarheit bei der Besetzung des Leiterpostens offenbart die Strukturprobleme in der Bildungspolitik des Landes", erklärt Andy Priebke, dessen eine Tochter in die sechste Klasse kommt.

Die Vereinsmitglieder belassen es aber nicht beim Quatschen und Wehklagen, Ideen werden umgesetzt. Etwa jene von einem Hausaufgabenheft für alle Kinder. "Die haben wir jetzt an alle Schüler verteilt", betont Priebke. Die Kooperation mit den Kitas verläuft etwas schleppender, räumt er zwar ein. Dennoch laute das Credo: "Wir wünschen, dass die Kinder, wenn sie einmal erwachsen sind, sich gerne an ihre Kita- und Schulzeit in Fürstenberg erinnern", so der Vereinsvorsitzende. Die Finanzierung von Projekten zu unterstützen – dies sei freilich nur ein Teil der Arbeit. "Die Frage mit der wir uns beschäftigen, lautet: Wie können wir die Kita- und Schullandschaft attraktiver machen?", erklärt Priebke, der als studierter Diplom-Kaufmann vor einigen Jahren mit der Familie nach Fürstenberg wieder heimkehrte. Seine Arbeit verstehe er als Beitrag, die Wasserstadt auch für jene junge Familien interessant zu machen, die mit dem Gedanken spielen, sich in Fürstenberg niederzulassen.

Was der Verein im Einzelnen schon schaffte? Etwa die Arbeitsgemeinschaft (AG) Schulgarten kräftig zu unterstützen, ebenso die Schulbibliothek "Bücherwurm", Projekte mit der Gedenkstätte und zur Gewaltprävention sowie zum Thema Cyber-Mobbing. Spendenläufe werden organisiert, Pausenspielgeräte, Musikinstrumente mitfinanziert und wie sollte es anders sein in Zeiten digitalen Wandels: Sogenannter "medienunterstützter Unterricht" wird realisiert.