Neue Probe vom Kieferndamm

Annette Herold

Schöneiche (MOZ) Mittagshitze über Schöneiche. Kein Fahrzeug rattert auf der Baustelle Kieferndamm. Genau genommen stehen dort seit mehr als vier Wochen alle Räder still, zumindest im ersten Teilabschnitt an der Kreuzung Kieferndamm/Forststraße/Stockholmer/Hamburger Straße. Eigentlich sollte dort längst wieder der Verkehr rollen, doch noch sind Unstimmigkeiten darüber, ob dort das richtige Material verbaut worden ist, nicht ausgeräumt.

Firma will erneute Prüfung

Eine erste Laboruntersuchung hatte ergeben, dass es nicht den Reinheitsanforderungen für Baumaßnahmen in Trinkwasserschutzgebieten entspreche. Genau das soll jetzt auf Wunsch der Baufirma noch einmal überprüft werden, berichtete Bürgermeister Ralf Steinbrück (SPD) am Montag. "Das ist gutes Recht der Firma", sagte er. Mit der erneuten Analyse werde ein spezielles Schiedslabor beauftragt. Von der Baufirma war zu erfahren, dieses Mal werde eine umfangreichere Probe untersucht um zu überprüfen, ob das erste Laborergebnis so haltbar ist. Das sei mit der Wasserbehörde auch abgestimmt, so der Bürgermeister. Wann das Ergebnis vorliegt, ist den Auskünften zufolge nicht absehbar. Bürgermeister Steinbrück hofft bis Ende Juli auf Resultate. Bei der Baufirma würde man es noch lieber sehen, wenn die Angelegenheit noch eher geklärt ist. Beide Seiten sind sich einig: Am besten wäre eine Klärung ohne möglicherweise langwierigen Rechtsstreit.

Im schlimmsten Fall, also wenn die zweite Untersuchung so ausfällt wie die erste, müsste die bereits asphaltierte Kreuzung auf einer Länge von insgesamt 80 bis 100 Metern noch einmal aufgerissen werden. Das wäre ein Novum in Schöneiche. "Das Ganze ist höchst ärgerlich. Das hatten wir so auch noch nicht", sagte Steinbrück in einer ersten Reaktion Ende Mai. Geklärt werden müsste im Falle des Falles letztlich auch, wer die Verantwortung dafür trägt, das möglicherweise falsches Material verarbeitet wurde,die Baufirma oder der Lieferant.

Dabei sollte der komplette Ausbau des Kieferndamms eigentlich schon 2018 abgeschlossen sein. Die Ausschreibung scheiterte jedoch. Bereits 2013 war die Kopfsteinpflaster-Piste zwischen Woltersdorfer und Prager Straße ausgebaut worden.

Im zweiten Teilabschnitt zwischen Heideweg und Prager Straße liegen die Arbeiten indes im Zeitplan, wie es von der Baufirma weiter heißt. Dort ist für die künftige Fahrbahn der Unterbau aufgebracht, derzeit wird der Gehwegbau vorbereitet. Gewissermaßen als Richtschnur für Bürgersteig und Fahrbahn gilt die Regenrinne, die statt eines unterirdischen Regenwasserkanals angelegt werden soll. Die Fertigstellung dieses Abschnitts ist für Ende August vorgesehen.

Wenig später, Anfang September soll Schöneiches zweite Straßen-Großbaustelle, die Brandenburgische Straße fertiggestellt sein. Südlich des Ortszentrums sind nach Steinbrücks Worten die Arbeiten für Regenwasser- und die vom Wasserverband Strausberg Erkner (WSE) verantwortete Trinkwasserleitung fast fertiggestellt. Als nächstes werden die Borde für die Gehwege gesetzt, die Pflasterarbeiten folgen.