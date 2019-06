Eckhard Koop bleibt Ortsvorsteher in Kremmen

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Eckhard Koop (DUB) wurde am Montagabend erneut zum Ortsvorsteher von Kremmen gewählt. Die Wahl fiel einstimmig aus. Weniger Konsens gab es beim Stellvertreterposten. Eine Stichwahl musste entscheiden.

Koop, der in diesem Jahr mit der neuen Bürgervereinigung Die Unabhängigen Bürger (DUB) zur Kommunalwahl antrat, bedankte sich nach der offenen Wahl per Handzeichen für das Vertrauen der Ortsbeiratsmitglieder. In den vergangenen Jahre hätten er und das Gremium einiges auf die Beine stellen können. "Ich hoffe, dass wir in Zukunft weitere interessante Sachen für Kremmen gestalten können", sagte er.

Für seinen Stellvertreterposten traten Marcel Steinke (CDU), Stefanie Gebauer (UWG/LGU) und Lisa Sommer (DUB) an. In einer geheimen Wahl bekamen Steinke und Sommer jeweils vier Stimmen. Gebauer holte eine Stimme. Damit musste eine Stichwahl entscheiden. Lisa Sommer setzte sich durch, sie konnte eine Stimme dazugewinnen und kam somit auf mehrheitliche fünf. "Nach der Mutter die Tochter", scherzte Koop im Anschluss. Die vergangenen Jahre war Heidi Sommer (DUB), die ebenfalls im Gremium sitzt, seine Stellvertreterin.

Koop richtete das Wort an den Ortsbeirat, vor allem aber an die neuen Mitglieder, darunter der 20-jährige Lukas Neumann (CDU) und Katy Lühder (UWG/LGU): "Ihr werdet merken, in Kremmen gibt es einige Bürger, die mit Sorgen, Nöten und Fragen auf euch zukommen werden."

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) gratulierte dem neuen Ortsbeirat und Ortsvorsteher. "Ich wünsche dir ein gutes Händchen", sagte er zu Eckhard Koop. Die Stimmen hätte er sich erarbeitet. Koop erhielt zur Wahl mit 1 054 die meisten Stimmen von allen Abgeordneten. Busse wünscht sich eine gute Zusammenarbeit mit dem Gremium. "Meine Türen und Ohren stehen immer offen", sagte er.

Unter dem Tagesordnungspunkt "Sonstiges" wurde abschließend kurz das Neptunfest besprochen. Es soll am 28. Juli zwischen 14 und 18 Uhr am Kremmener See stattfinden.