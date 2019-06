Klangvoller Abend in der Sakristei der Marienkirche

Winfried Mausolf

Frankfurt (Oder) In der voll besetzten Sakristei der Marienkirche fand unter großem Applaus das 2. Abendrecital der Familie Heise statt. Tochter Clara eröffnete den Abend mit einem Stück von Niccolò Paganini. Anschließend spielte sie zusammen mit der südafrikanischen Pianistin Erika Leroux die "Regenlied-Sonate" von Johannes Brahms. Nach einem weiteren Stück der Pianistin von Liszt erklangen, gespielt von Constantin Heise, zwei Sätze aus der 6. Suite für Cello solo von Johann Sebastian Bach. Zum Abschluss spielten die Eltern auch noch mit: Elisabeth Heise-Glass an der Viola und Jens Heise an der Violine interpretierten mit Clara und Constantin einen Satz aus einem Streichquartett von Beethoven.