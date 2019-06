Ideen für mehr Kultur im Seelow Kulturhaus

Doris Steinkraus

Seelow (MOZ) Ein Werbefilm flimmert über die Leinwand. Silvio Tech, Delisha Garmon und Ole Junge werben für das Seelower Kulturhaus. Es sei ein toller Bau mit großem Potenzial für viele Kultursparten, machen sie deutlich. Und laden ein, sich mit Ideen einzubringen, Vorschläge zu unterbreiten, Wünsche zu äußern und gemeinsam an der Neuausrichtung des Hauses zu wirken. Die Drei sitzen an diesem Abend auch im Saal. Sie bilden den Kopf im neuen Betreiberteam. Silvio Tech übernimmt die Geschäftsleitung, Ole Junge wird künstlerischer Leiter des Hauses und Delisha Garmon die Managerin, die auch in Sachen Förderanträge und Netzwerkarbeit beste Erfahrungen hat.

Ideen für inhaltliche Arbeit

Zur ersten Mitgliederversammlung nach Gründung des neuen Vereins im April sind auch viele gekommen, die nicht Mitglieder sind, sich aber für das Geschehen interessieren, mitwirken wollen. Eine ganze Gruppe ist aus Falkenhagen gekommen – Schauspieler, Theaterpädagogen, Kulturinteressierte. Silvio Tech unterstreicht, dass der neue Betreiber, die Attila-tech-Security aus Berlin, mit den Bürgern der Stadt und des Umlandes sowie der Stadtverwaltung ein Konzept auf die Beine stellen will, "das wieder mehr Menschen ins Haus lockt", erklärt Tech. Er ist selbst Mitglied im Verein. Den Vorsitz führt seine Mutter Sabine, ihre Stellvertreterin ist Nicole Schwichtenberg. An diesem Abend werden an den Tischen erste Ideen für die künftige Arbeit zusammen getragen. Die Vorschläge reichen von Theaterarbeit über Tanzkurse bis hin zu Veranstaltungen rund um gesunde Ernährung, Literaturtreffs und Förderung junger Talente. Silvio Tech kündigt an, dass nach der Übernahme des Hauses ein Biergarten eröffnet werden soll. Im Juli übernehmen die Brüder Tech die Geschäfte offiziell vom bisherigen Betreiber Bernhard Schulz. An jetzt schon laufende, gut angenommene Veranstaltungen werde man festhalten. Aber auch Angebote für Kinder und Kino soll es geben.

Rabatte für Mitglieder

Ole Junge appelliert, so schnell wie möglich viele Mitglieder zu werben. "Dazu müssen wir aber eine starke Truppe sein", betont Junge. Mit 60 Euro im Jahr sind Kinder dabei, Erwachsene zahlen 120 Euro, Ehrenmitglieder 50 und fördernde Mitglieder 200 Euro. Mitglieder sollen dann Rabatte und andere Vergünstigen für im Kulturhaus laufende Veranstaltungen und auch auf Getränke erhalten. In der Diskussion kam von einigen die Mahnung, nicht zu viel auf einmal anzugehen. Dann bestünde die Gefahr, sich schnell zu verzetteln.

Kontakt Verein: Sabine Tech, Tel. 0176 23115313, Nicole Schwichtenberg Tel. 0160 90207481; oder eine E-Mail an kreiskulturhausseeloweV@gmx.de