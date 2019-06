Dirk Blettermann wird Vorsitzender des Stadtparlaments

Friedhelm Brennecke

Oranienburg (MOZ) Vier Wochen nach der Kommunalwahl hat sich Oranienburgs Stadtverordnetenversammlung (SVV) am Montagabend konstituiert und den langjährigen SPD-Fraktionschef Dirk Blettermann (rundes Foto) zum Vorsitzenden gewählt. Auf den 53-Jährigen entfielen 30 Stimmen, auf Mario Etzold (Die Partei), der sich selbst vorgeschlagen hatte, vier Stimmen. Von den 36 Stadtverordneten waren drei bereits in Urlaub gefahren. Zu Blettermanns Stellvertreterin wurde Nicole Walter-Mundt (CDU) gewählt. Für sie stimmten 23 Stadtverordnete. Etzold, der abermals antrat, erhielt neun Stimmen. Zwei Stimmzettel waren ungültig.

Aus Effizienzgründen gibt es nur noch eine Stellvertretung des Vorsitzenden. Diese Änderung hatten die Stadtverordneten zuvor mit der modifizierten Hauptsatzung beschlossen. Auch eine neue Geschäftsordnung gab sich das Stadtparlament, das aus den 36 am 26. Mai gewählten Abgeordneten und dem Bürgermeister besteht. Mit sechs Gegenstimmen und vier Enthaltungen wurde zudem eine Entschädigungssatzung angenommen.

Vor Beginn der konstituierenden Sitzung fand erstmals ein ökumenischer Gottesdienst in der Orangerie statt, an dem fünf Stadtverordnete der SPD, sechs der CDU und je einer der Linken und der AfD teilnahmen. "Suchet der Stadt Bestes" hatte Veltens Pfarrer Markus Schütte den Kommunalpolitikern dabei mit auf den Weg gegeben. Eine "Kultur der respektvollen Auseinandersetzung" in der vielfältigeren SVV wünscht sich Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos, rundes Foto).

Gerührt bedankte sich Dirk Blettermann für das ihm entgegengebrachte Vertrauen. Auch wenn die Debatten in dem Parlament mit jetzt sieben Fraktionen sicher heftiger würden, sollten alle bedenken, dass sie Verantwortung trügen und Vorbild für Fairness und Respekt seien, so Blettermann.