Gransee Im Kern einzigartig – das sind die 31 Mitgliedsstädte der Arbeitsgemeinschaft Städte mit historischen Stadtkernen des Landes Brandenburg. Im Sommer setzen 14 Städte ihr liebevoll saniertes Stadtbild wieder einmal eindrucksvoll in Szene und werden zur Theaterkulisse. Zum 200. Geburtstag von Theodor Fontane fiel die Wahl nicht auf ein Stück des Autors selbst, sondern auf einen berühmten Stückeschreiber, der hundert Jahre zuvor der Zopfzeit und ihrer Kleinstaaterei den Spiegel vorhielt: August von Kotzebue. Fontane betonte die Volksnähe des Theaters seines ebenso bewanderten wie bewunderten Kollegen. Mit dem Stück "Die deutschen Kleinstädter" möchte das 1989 gegründete "theater 89" in ihrer Jubiläumsinszenierung mit ihren szenischen Späßen und Liedern vor historischer Kulisse das Publikum in den Bann ziehen. Dabei soll nicht nur die Verzopfung und der Dünkel von Müll- und Menschentrennung früher und heute belacht, sondern ein fast schon in Vergessenheit geratener Autor neu kennengelernt werden. Gespielt wird ein Lustspiel, zu dem ein zweihundertjähriger Jubilar verholfen hat. Der Bürgermeister des Städtchen Kräwinkel möchte seine Tochter mit dem Bauinspektorsubstitut Sperling vermählen. Doch die Sache läuft aus dem Ruder.

In Gransee findet der Theatersommerabend auf dem Klosterhof am Freitag, 23. August, um 18 Uhr statt. Karten können im Vorverkauf für je acht Euro beim Amt Gransee und Gemeinden, Abteilung Kommunales in der Baustraße 56 in Gransee, Telefon (03306) 751114 erworben werden. An der Abendkasse kostet das Ticket zehn Euro. Unter 18 Jahren ist der Eintritt kostenfrei. Für eine passende Verpflegung wird gesorgt.