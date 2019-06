Jeder Meter Gasleitung wird geprüft

MOZ

Alt Tucheband/Küstriner Vorland (MOZ) Am Montag hat die EWE Netz GmbH mit der Kontrolle des Erdgasnetzes in den Gemeinden Alt Tucheband und Küstriner Vorland begonnen. Bis Ende August werden rund 80 Kilometer Erdgasleitungen in allen Ortsteilen überprüft. "Unser Ziel ist es, undichte Stellen aufzuspüren", so EWE-Bezirksmeister Matthias Ruback. "Unsere Kontrollen zeigen, dass unser Gasnetz in einem sehr guten Zustand ist. Die Anzahl der Schäden ist durch unsere kontinuierliche Instandhaltung und Wartung, aber auch unsere langjährigen Erfahrungen sehr gering", so Ruback weiter. Der hohe Qualitäts- und Sicherheitsstandard mache sich ebenfalls in den geringen Unterbrechungen der Gasversorgung von 56 Sekunden je angeschlossenem Verbraucher im Jahr 2018 bemerkbar.

Neben den Leitungen entlang der Straße müssen auch die Hausanschlüsse auf den Privatgrundstücken kontrolliert werden. "Gerade dort werden immer wieder Leckagen entdeckt, die durch Bodeneinschlaghülsen für Zaunpfosten verursacht werden", erläutert Ruback. Jeder Meter Leitung wird geprüft. Die Grundstückseigentümer werden um Unterstützung gebeten.

Marcel Ludewig und Cordula Rother von der Firma GDF aus Fredersdorf führen die Überprüfung im Auftrag der EWE durch. Sie können jederzeit ihren Vertragsfirmenausweis vorzeigen. Für den Anschlussnehmer sind die Sicherheitsüberprüfungen kostenfrei.