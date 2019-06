Ferien bei Mutter Natur

Kerstin Unger

Altkünkendorf (MOZ) Seit Mittwoch zeltet auf dem Altkünkendorfer Kirchhof eine Kindergruppe mit ihren Betreuern. Das erregte bei einem Bewohner gegenüber Anstoß. Es gehöre sich nicht, auf einem ehemaligen Friedhof zu zelten, zu kochen und Wäsche aufzuhängen, kritisierte er. Auch beklagte er Lärm nach 22 Uhr, zumal sich in dem Bereich auch das Landjugendheim des Steglitzer Gymnasiums befindet, das in den vergangenen Tagen belegt war.

Die Kirche hat der Gruppe das Zelten dort erlaubt, erklärte Kirchenbüroleiter Torsten Schünemann. "Der Friedhof wird seit 100 Jahren nicht mehr bewirtschaftet und ist entwidmet. Auch der Förderverein der Dorfkirche hatte nichts dagegen. Dort stand nach dem Erntedankgottesdienst schon die Erntetafel und in dem Bereich wurde auch ein Kindertag gefeiert", sagte er. Kinder gehörten zu einem lebendigen Dorf.

Frühstückseier vom Nachbarn

Die Gruppe, so war am Montag beim Frühstück zu erfahren, ist in Altkünkendorf bekannt. Seit 15 Jahren kommen die "Barnimer Luchse" immer in der ersten Sommerferienwoche in das Dorf. Sonst haben sie bei der Feuerwehr gezeltet. Das hat diesmal nicht geklappt. Darum hat die Kirche ihr Gelände zur Verfügung gestellt, damit die neun Kinder zwischen 7 und 13 Jahren sowie ihre drei Betreuer nicht auf ihr Naturerlebnis verzichten müssen.

Manchen Abend haben in der Vergangenheit auch Kinder und Erwachsene aus dem Dorf mit am Lagerfeuer gesessen. Am Sonntag brachte Harald Schindler Eier vorbei. Die gab es tags darauf als Rührei zum Frühstück. Nachtruhe ist um 22 Uhr. Dann ist auch wirklich Ruhe, versichern die Betreuer. Bis auf zwei Mädchen schlafen alle im eigenen Zelt. Die Größeren lesen höchstens noch im Taschenlampen-Licht.

"Unsere Outdoor-Gruppe von der Kirchengemeinde Finow ist aus der Pfadfinderarbeit der methodistischen Kirche hervorgegangen", erzählt Betreuerin Kerstin Stanneck, die in Oranienburg als Religionslehrerin arbeitet. Die Kinder tragen keine Uniformen wie andere Pfadfinder und sind auch nicht militärisch ausgerichtet. Sie lernen mit der Natur zu leben und darin zu überleben. Einmal im Monat treffen sie sich auf einem Platz nahe Eberswalde.

Das Programm hängt vom Wetter ab. Sie lernen Feuer machen ohne Feuerwehr und Streichhölzern, allerdings nicht bei Brandstufen, und wo man im Herbst trockenes Brennholz findet. Auf dem Plan stehen auch Knoten binden, Umgang mit Karte und Kompass, Zelte auf- und abbauen, Umgang mit Axt und Säge. "Jeder ist bei uns willkommen, auch wenn man nicht der Kirche angehört", sagt Kerstin Stanneck. Von der Altkünkendorfer Feuerwehr seien sie herzlich aufgenommen worden, erzählen Kinder und Erwachsene. Auch hier, bei der Kirche, haben sie gute Bedingungen, können Waschbecken und Toiletten benutzen. Der Badesee ist nicht weit weg.

Brötchenofen einziger Luxus

Zu den Höhepunkten gehören eine Schnitzeljagd mit Schatzsuche und die Pommesparty. In der Woche ist Selbstversorgung angesagt. Die Brötchen werden aufgebacken. Der kleine Ofen von Manfred Kupke, der mit 70 Jahren auch im Zelt schläft, ist der einzige Luxus, den man sich leistet. "Jedes Kind ist für sein Geschirr und Besteck selbst verantwortlich", berichtet der Rentner, der die nächsten 20 Jahre noch dabeibleiben möchte. Der Müll wird getrennt. "Es ist faszinierend", meint Kerstin Stanneck. "Zum Ende des Camps bleibt immer nur ein kleiner Beutel Restmüll übrig." Es werde auch darauf geachtet, Natur nicht zu zerstören. "Wie wir einen Platz vorgefunden haben, so verlassen wir ihn auch." Am Mittwoch geht’s zurück nach Hause, mit vielen schönen Eindrücken und Erkenntnissen. Am meisten freuen sie sich, das Handy wiederzubekommen – die "elektronischen Freunde" sind bei dem Outdoor- Erlebnis tabu und haben eigentlich auch überhaupt nicht gefehlt.

Kontakt:barnimerluchse@gmx.de