Feuerwehr feiert in Giesensdorf 90-jähriges Bestehen

Auch am Rande des Feuerwehrjubiläums herrschte in Giesensdorf gute Stimmung. © Foto: Elke Lang

Elke Lang

Giesendorf Neunzig Jahre Freiwillige Feuerwehr in Giesensdorf war am Sonnabend Anlass für einen kleinen Ausscheid, an dem zwei Lindenberger und zwei Taucher Jugendmannschaften sowie die aus Kossenblatt zusammen mit den Männermannschaften aus Falkenberg, Lindenberg, Görsdorf, Briescht, Mittweide und Giesensdorf teilgenommen hatten.

Die ersten drei Plätze bei der Jugend belegten Lindenberg I mit 1,05 Minuten, Tauche II mit 1,30 Minuten. Bei den Männern waren die Sieger Briescht mit 1,05, Giesensdorf mit 1,12 und Lindenberg mit 1,30 Minuten. Der Leiter des Wettkampfgerichts war Danilo Lange aus Buckow. Karsten Schwebe, der Gemeindewehrführer, fand es schön, dass der Ausscheid zum Feuerwehrjubiläum gleich mit dem Dorffest verbunden war. " Die Organisation ist hervorragend und der Platz ist sehr gut hergerichtet auf engem Raum, so dass alle von allem etwas mitkriegen", lobte er.

Ortswehrführer Lutz Weber, seit zwanzig Jahren in dieser Position, ist zufrieden mit dem Abschneiden seiner Mannschaft. Es komme nicht auf den Ersten Platz an, "bei uns ist die Teilnahme entscheidend und die Pflege und Weiterführung der Kameradschaft", sagt er. Die am 17. März 1920 von rund zwanzig Kameraden gegründete Freiwillige Feuerwehr hat jetzt mit Wilhelm Gericke (85), Achim Drolbner (75) und Gerhard Kos (68) drei Alters- und Ehrenkameraden.

Zu den aktuell 18 einsatzbereiten Kameraden gehören zwei Frauen. Bis zu fünf Einsätze im Jahr seien zu leisten, erzählt der Ortswehrführer, "meist technische Hilfeleistung und Brandbekämpfung". Zu DDR-Zeiten habe es zwei bis dreimal Großbrände gegeben: Futterräume der LPG und ein Kälberstall waren betroffen. "Den letzten größeren Brand gab es vor drei Jahren: eine Scheune in Giesensdorf, die ganze Gemeinde war drei, vier Stunden in der Nacht im Großeinsatz", erinnert sich Lutz Weber.

Die Freiwillige Feuerwehr gestaltet mit dem Ortsbeirat und dem Fastnachtsverein das gesamte gesellige Leben des Ortes. "Alle ziehen an einem Strang, sonst wird es nichts", weiß Mandy Gallasch als Stellvertreterin von Lutz Weber in seiner Funktion als Ortsvorsitzender. "Seit zwei Jahren ist auch der Juniorclub mit 20 Kindern von sechs bis 15 Jahren an Vorbereitung und Durchführung der Feste beteiligt", freut sie sich. So hatte Manuela Waldinger mit den Junioren eine Bastelstraße organisiert und den Kuchenverkauf.

Die Freiwillige Feuerwehr hatte für den Grill und Fischbrötchen gesorgt, die Jagdgenossenschaft ein Bogenschießen veranstaltet. "Und Musik ist da bis spät in die Nacht", war Mandy Gallasch glücklich, dass alles geklappt hat.