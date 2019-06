Thieme dominiert Grabower Turnier

Einfach top: Durchweg starke Vorstellungen im Parcours bot Andre Thieme. Der 41-jährige Nationenpreisreiter aus Plau am See gewann den Großen Preis in Grabow mit dem Brandenburger Wallach Cellisto. © Foto: Hans-Joachim Begall

Hans-Joachim Begall

Grabow Der erfolgreichste Teilnehmer beim 47. Reit- und Fahrturnier in Grabow-Blumenthal war der Mecklenburger André Thieme aus Plau am See. Der dreimalige Sieger des Deutschen Derbys in Hamburg belegte nicht nur im Großen Preis mit seinen Pferden die Plätze eins bis drei, sondern konnte auch noch zwei Springen auf dem Fuchshengst King Kastano in der mittelschweren Klasse für sich entscheiden. Dazu kam noch je eine silberne und weiße Schleife mit dem Redefiner Hengst Last Man.

Thieme testet den Nachwuchs

Gerade war André Thieme vom internationalen Nationenpreisturnier in Sopot (Polen) wiedergekommen und kommendes Wochenende ist er bei einem Turnier mit vielen schweren Springen in Werder am Start. Auf die Frage, warum er auch ländliche Turniere wie in Grabow-Blumenthal besucht, antwortete der Mecklenburger: "Bei solchen Springen kann ich auch einmal den jungen Pferde eine Chance im Parcours geben und ich will natürlich herausfinden, ob sie Siegerqualitäten für den großen Sport haben." Und Thieme fügte an: "So möchte ich mit jedem meiner Pferde auch die Prüfungen gewinnen. Es ist kein Spiel für mich."

Nur in einem Springen musste er sich der Neustädterin Maren Hoffmann geschlagen geben, die in einem Zwei-Phasen-Parcours mit ihrem Pferd Cessy eine halbe Sekunde schneller war. Die Amazone vom Haupt- und Landgestüt konnte auf Leonardo van Holli wie auch Andreas Wulff (Wittstock/RFV Liebenthal) auf Landmann ein Punktespringen der leichten Klasse siegreich beenden.

Ruppiner springen aufs Podest

Für den Gastgebenden Verein gab es in einem Springen der Klasse A einen Doppelerfolg. Mike Seidel setzte sich auf Cesha in 45,30 Sekunden an die Spitze. Dahinter folgten Anja Langfeld auf Chestnut (51,10) und die für Wulkow startende Neuruppinerin Marie Frank mit Amy (52,15). Im Parcours der Klasse L verpasste Lokalmatador Wolfhard Lengert auf Cocobamba hinter Julia Knopp (Falkensee) auf Diabella den Sieg knapp um 0,65 Sekunden. Dritte wurde hier Anja Friedemann (Neuruppin/RFV Wulkow) auf Coca Cola.

In den Dressuren gingen zwei goldene Schleifen nach Neustadt und zwar an Vivien Fritzsche auf Gosla (Klasse A) und Leo-Alexander Weiffenbach auf Chocolate (Klasse L). Die Siegerin der mittelschweren Dressur, Jeannette See, war im Viereck auch in der Nachwuchspferdeprüfung mit Shaolan erfolgreich. Die Hauptprüfung im Dressurviereck gewann See aus Klein Wolterdorf bei Pritzwalk. Mit ihrer zwölfjährigen selbst gezogenen Brandenburger Stute Waschanti S erreichte sie von der Jury 70,135 Prozent der möglichen 370 Punkte. Dahinter platzierten sich die Berliner Johanna Fischer mit Jazz Rubina (66,036) und Stephanie Schultze-Petsch mit Lu Parker (65,270).

In den Gespannprüfungen Dressur und Kegelparcours fuhr der Neustädter Rainer Stübing als Bester vom Platz.

Bei hochsommerlichen Temperaturen waren alle Schattenplätze um den Turnierplatz schnell besetzt. "Es hätten trotzdem ein paar Zuschauer mehr sein können", sagte ein etwas enttäuschter Turnierleiter Thomas Lengert. Er wurde einmal mehr von vielen freiwilligen Helfern im und am Parcours unterstützt. Ebenso nicht zufrieden war der Grabower mit der Beteiligung am Qualifikationsspringen zum deutschen Bundes-Championat. Lediglich vier Teilnehmer gingen hier an den Start. Davon erreichten nur zwei Reiter das Ziel beziehungsweise eine Wertnote. Mit einer 8,2 siegte im mittelschweren Parcours der sechsjährige Schimmelhengst Call me crazy mit Christian Lehmann vom Reitclub Gulow im Sattel. Mit diesem Ergebnis und einer weiteren Platzierung darf er am Finale in Warendorf (Westfalen) im September teilnehmen.