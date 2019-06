Reise von Prädikow in die Catfish Row

Thomas Berger

Prädikow Wer das Kalliope-Team kennt, das auch in Prädikow nun schon zum wiederholten Male zu Gast war, der weiß: Da werden (Lebens-)Geschichten nicht nur einfach erzählt, sondern so lebendig gemacht, dass sie das Publikum regelrecht hineinziehen. So nun nach Fallada oder Harry Belafonte auch im Programm "Summertime: Die Story von Porgy und Bess", in der parallel nicht nur dieses weltberühmte Liebespaar erscheint, sondern auch Porträts der beiden Schöpfer dieses Erfolgs – Autor DuBose Heyward und Komponist George Gershwin – gezeichnet werden. Bis hin zum Entstehen dieser besonderen Schwarzenoper, die am 30. September 1935 Premiere hatte: "Der Zuschauerraum glich am Ende der Aufführung einem Hexenkessel", ist als originale Beschreibung überliefert.

Ein Glück von nur kurzer Dauer

"Betteln war damals ein Beruf, der seine Tradition pflegte wie jeder andere", heißt es zu jenem Gewerbe, von dem Porgy, mit seinen verkümmerten Beinen ein Ziel münzenlockernden Mitleids, seinen Lebensunterhalt bestritt. "Er lächelte niemals, nahm von den Gaben nur durch das Heben seiner Augen Kenntnis", ein eher tristes Dasein des Nachkommens ehemaliger Sklaven, die einst aus dem Kongo auf die Plantagen der amerikanischen Südstaaten gebracht wurden. Doch dann taucht Bess auf, die Licht in seine Hütte bringt und in ihm, der sonst nur still mal dem Klavierspiel der Frau im Fenster gegenüber seines Bettlerplatzes an der Apotheke gelauscht hat, neues Feuer entfacht. Bess, die eine stürmische, eher düstere Vergangenheit mit Alkohol, Koks und anderen Exzessen hat, sich im Zusammenleben mit Porgy aber auch zu einem ganz anderen Menschen zu entwickeln beginnt. Allerdings ist es ein Glück, das nicht lange halten soll.

Es jagt den etwa 35 Gästen in der Prädikower Kirche regelrecht einen Schauer über den Rücken, wenn Lusako Karonga als Porgy mit seiner dunklen Stimme eines jener von tiefer Sehnsucht getragenen Lieder anstimmt. Valeska Hegewald übernimmt den Gegenpart der Bess, die an mehreren Punkten wieder mit ihrem früheren Leben in Verbindung gebracht wird, das sie doch eigentlich abhaken will. Mittendrin Gisela M. Gulu mit erzählerischen Zwischenstücken oder dritte Rollen wie die der Maria in ihrer Garküche übernehmend, und alles untermalt von Armin Baptist am Piano. Ein weiter Weg von zehn Jahren seit Erscheinen des Romans ist es, der da nachgezeichnet wird bis zur fertigen Oper. Und das Publikum braucht einen Moment, um von den Geschehnissen in der Catfish Row, jener imganiären Straße in der realexistierenden Hafenstadt Charleston, wieder im Hier und Jetzt aufzutauchen.