Hans Still

Wandlitz (MOZ) In Wandlitz steigt der Ärger über nächtlichen Vandalismus und Vermüllung an der Uferpromenade am Wandlitzsee. Bereits mehrfach in Folge machten sich vermutlich Jugendliche in der Nacht im Uferbereich vor der Jugendherberge, der Surfschule und dem Altenheim zu schaffen. Ob Flaschen, Papier, Verpackungen, alles wurde wild und rücksichtslos in die Botanik und in den See geworfen. "Wir hatten am vergangenen Mittwoch, am Tag der Schulzeugnisse, offenbar eine ausgelassene Party an der Strandpromenade. Da kommen dann schon Ähnlichkeiten zum Bernauer Stadtpark auf", bestätigte Bauamtsleiter Lars Gesch gegenüber der Presse. Die Mitarbeiter des Bauhofes hatten am Donnerstag alle Hände voll zu tun, um den Unrat einzusammeln. Damit aber nicht genug, denn in der Nacht zum Freitag steigerte sich das Ausmaß der Verwüstung. Wieder flog der Müll in jede erdenkliche Richtung. Hinzu kam, dass Parkbänke aus ihrer Verankerung gerissen und über die Bauzäune in den für die Munitionssuche abgesperrten Bereich bugsiert wurden. Keine leichte Übung, die Zäune sind gut zwei Meter hoch. Bei dieser Gelegenheit wurden die Bauzäune ordentlich verbogen. "Wir werden wohl neue Zäune kaufen müssen. Das wäre dann ein Schaden von bis zu 5000 Euro", rechnet der Bauamtsleiter hoch.

Neue Lampen für 16 000 Euro

Leider gehört der Vandalismus am Wandlitzsee nicht zur Ausnahme. Mittlerweile rücken Mitarbeiter des Bauhofes täglich an, um den feierwütigen Massen nachzuräumen. So ist es keineswegs selten, dass nach 20 Uhr Gruppen Jugendliche mit Bierkästen bewaffnet von den nahe gelegenen Discountern in Richtung Promenade starten, um es sich dort auf Kosten der Allgemeinheit gut gehen zu lassen. "Es ist schon traurig, wenn Bereiche mit Aufenthaltsqualität so missbraucht werden", bedauert Gesch. Er erinnert auch an die Schäden an den Lampen. Im November 2017 gingen alle elf Lampen an der Uferpromenade zu Bruch, sie wurden 2019 komplett neu installiert. Diesmal in etwas robusterer Ausführung. Knapp 16 000 Euro zahlte die Gemeinde Wandlitz dafür aus ihrem Etat. Schuldige wurden nie gefunden.

Das Wandlitzer Ordnungsamt hat nun seit einiger Zeit auf das neue Phänomen reagiert. Auch außerhalb der üblichen Dienstzeit sind nun abends Mitarbeiter des Ordnungsamtes unterwegs. Zu Feststellungen führte das aber noch nicht. "Wenn wir dort vorbeigehen, versichern immer alle, sich an die Regeln zu halten. Trotzdem sieht es dann morgens wieder übel aus", heißt es bei den Mitarbeitern.

Die Gemeinde will nun die Zügel anziehen. "Als weitere Gegenmaßnahme soll ein temporärer Wachdienst beauftragt werden, der das Areal insbesondere in den Abendstunden ins Visier nimmt und beispielsweise auch das benachbarte Strandbad vor unbefugtem Betreten schützt", hieß es gestern bei Pressesprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt. Wie Gesch ergänzt, zeichnen sich mittlerweile auch in Klosterfelde Probleme ab. Gerade wurde mit viel Geld der Platz neben der Kirche neu gestaltet, nun fliegt dort ebenfalls abends der Müll durch die Gegend. "Ein bedauerlicher Trend", so Gesch.