Zum Auftakt alle da

Marco Marschall

Joachimsthal Es war eine Runde, wie sie in Joachimsthal zuletzt selten beobachtet werden konnte. Alle 17 Stimmberechtigten inklusive Bürgermeister waren anwesend. Immerhin vier interessierte Bürger hatten sich zur konstituierenden Sitzung auf den Zuschauerplätzen ebenfalls eingefunden.

Die Gesichter im Gremium sind zum überwiegenden Teil andere als in den fünf Jahren zuvor. Allein sieben können ihre Erfahrung aus der vergangenen Legislaturperiode einbringen. Die meisten Sitze, nämlich sieben, hat die CDU. Dazu gehört auch Bürgermeister René Knaak-Reichstein. Er mahnte gleich zu Beginn an, dass es bei den Entscheidungen immer um die Belange der Joachimsthaler gehe – um Sachpolitik. "Nicht oder selten um Parteipolitik oder Ideologien".

Pfeiffer ist erste Vize

Sachlich wurde auch in der Tagesordnung vorangeschritten, die aufgrund vieler formeller Beschlüsse diesmal Rekordlänge hatte. Unter anderem mussten die stellvertretenden Bürgermeister gewählt werden. Erste Vize wurde Bärbel Pfeiffer (CDU). Sie setzte sich in offener Wahl gegen Jörg Masuch (Pro Joachimsthal) durch. Dieser wurde zweiter Stellvertreter und hatte sich gegen Jörg Liebscher (SPD) behauptet.

Bärbel Pfeiffer, Jörg Masuch und Jörg Liebscher werden die Belange der Stadt neben Bürgermeister René Knaak-Reichstein auch im Amtsausschuss vertreten. Neben dem Gremium, in dem alle amtsangehörigen Gemeinden vertreten sind, einigten sich die Stadtverordneten auf drei beratende Ausschüsse sowie den Hauptausschuss und beriefen sachkundige Bürger.

Bislang war große Einigkeit festzustellen in den nachfolgenden Beschlüssen. Kaum eine Entscheidung, die nicht einstimmig getroffen wurde. Dabei ging es ausschließlich um Projekte, die bereits in den Vorjahren ins Rollen gebracht wurden und in diesem Jahr zum Abschluss kommen sollen. Gegenstand war unter anderem die Umfeldgestaltung am Bildungscampus, speziell die Beleuchtung – ein Auftrag, der nun für 17 000 Euro an die Firma Lorenz aus Lunow-Stolzenhagen geht. Die Beschlüsse blieben auf dem Areal verortet, das in diesem Sommer eine neue Zuwegung erhält und dessen ehemalige Schulküche zu Sporträumen umgebaut wird. Zum neuen Gesicht am Campus zählt auch der Anstrich der Grundschule, mit dem bereits im vergangenen Jahr begonnen wurde. In der Sitzung ging es nun um die Malerarbeiten am Schulturm, die für 5300 Euro an die Eberswalder Firma Drei Schilde als günstigsten Bieter gehen. Die Glasarbeiten am Objekt übernimmt die Firma Langfellner aus Templin für etwa 20 000 Euro.

Kritik vom Bürgermeister

Eine kleine Nachlese zur Kommunalwahl hatte sich Bürgermeister René Knaak-Reichstein bis zum Punkt aufgehoben, als alle Beschlüsse gefasst waren. Insgesamt habe er den Wahlkampf als fair wahrgenommen. Es seien von Mitbewerbern allerdings Aussagen getroffen worden, an denen er die Arbeit der Stadtverordneten nun messen möchte. Eine Ankündigung, die sich wohl auch an die Grünen richtete, die mit zwei Stadtverordneten erstmalig im Gremium vertreten sind. Sie hatten unter anderem den Wiederaufbau des Spielplatzes am Grimnitzsee und eine Tempo-30-Zone durch den Ort thematisiert.

Oberschule Thema der SPD

Der Spielplatz, so der Bürgermeister, sei längst beantragt, eine Tempo-30-Zone gebe es bereits auf allen Straßen, auf denen die Stadt das veranlassen kann. Außerdem griff Knaak-Reichstein das Thema Oberschule in der Stadt auf, für das sich offenbar die SPD stark machen wollte, sowie die Forderung nach Radwegen, deren Erhaltung letztlich an der Kommune hängen bleibe.