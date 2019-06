Vor der nächsten Hitzewelle: Große Sorgen um Brandenburgs Senioren

Mathias Hausding

Walsleben (MOZ) Frau Dr. Karin Harre hat in ihrer Praxis den Vorrat an Flaschen mit Kochsalzlösung überprüft. "Ich will vorbereitet sein, wenn sich ein dehydrierter Patient meldet", sagt die Allgemeinärztin aus Walsleben (Ostprignitz-Ruppin). Eine Infusion könne gerade älteren Menschen im Falle eines Falles helfen. "Noch ist mir in diesem Jahr niemand wegen der Hitze abgeklappt. Aber bei vielen geht der Blutdruck runter und das Herz schwächelt. Die jetzt vorausgesagten 39 Grad sind außerdem eine andere Qualität. Ich mache mir große Sorgen um die Senioren", betont Karin Harre, Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg.

Da sich womöglich gerade jene zurückziehen und nicht melden, die unter der Hitze besonders leiden, rät die Ärztin Nachbarn, an den heißen Tagen Ältere ruhig mal zu fragen, wie es ihnen geht und ob sie etwas brauchen. In Berlin ruft der Verein Silbernetz sogar ausdrücklich dazu auf, ältere Nachbarn im Auge zu behalten und Hilfe zum Beispiel beim Einkaufen anzubieten. Auch wer auf der Straße oder im Bus Senioren antrifft, denen es nicht gut zu gehen scheint, sollte nicht damit zögern, Unterstützung anzubieten, sagt Silbernetz-Chefin Elke Schilling.

500 Hitzetote allein in Berlin

Das Robert-Koch-Institut geht in einer Schätzung davon aus, dass im Sommer 2018 allein in Berlin fast 500 Menschen aufgrund der Hitzeeinwirkung gestorben sind. Besonders hoch sei das Risiko laut Statistik bei den Über-74-Jährigen.

Beate Müller von der Telefonseelsorge Potsdam unterstützt den Aufruf für besondere hitzebedingte Nachbarschaftshilfe ebenfalls. "Wenn man zusammen in einem Mietshaus wohnt, sich aber selten sieht, dann sind mehr Achtsamkeit und mehr Aufmerksamkeit gerade an den heißen Tagen eine gute Idee", sagt sie. Aber es sei auch Vorsicht gebeten. Natürlich könnten im Einzelfall auch Kriminelle die Situation ausnutzen und bei den Senioren klingeln. "Da steht man als geschwächter Mensch vor der Frage: Mache ich auf?", gibt Beate Müller zu bedenken.

Die Hitze sei eigentlich kein seelsorgerisches Thema, ergänzt die Expertin. Aber es komme inzwischen immer mal vor, dass Anrufer damit verbundene Sorgen ansprechen. "Die Hitze macht etwas mit uns. Sie ist anstrengend und sorgt mitunter dafür, dass Menschen mit Kummer noch etwas schwermütiger werden."

Sehr zuversichtlich geht indes Evelyn Miethke in die kommenden Tage. "Bei uns sind es immer ein paar Grad weniger, es weht meist ein frischer Wind und wir haben viel Schatten", sagt die Vorsitzende des Seniorenbeirats von Letschin im Oderbruch. Vor allem aber habe man bis in die Ortsteile ein dichtes Netz von Seniorenbeauftragten. "Sie haben die Zügel in der Hand und passen auf, dass bei Hitze möglicherweise Hilfebedürftige genug Wasser trinken", betont Evelyn Miethke. Diese Form der Nachbarschaftshilfe sei in Letschin über Jahrzehnte gewachsen. "Wir sind bei jedem Wetter für einander da." In den Städten mögen die Menschen Ärzte und Einkaufsmöglichkeiten haben – "wir haben unsere Solidarität", sagt Evelyn Miethke voller Stolz.