Das Leben in Berlin ist kein Ponyhof

Maria Neuendorff

Berlin (MOZ) Wer durch die Holztür am Lichterfelder Ring tritt, lässt den Alltag hinter sich. Kleinkinder klettern auf ein Holzpferd auf der grünen Wiese, während die Größeren auf Ponys über die Koppel reiten. Bewohner eines nahen Seniorenheims essen Streuselkuchen unter Apfelbäumen. "Dieser Ort ist ein Segen für unsere Bewohner. Sie sind glücklich, wenn sie die Pferde streicheln oder einfach nur anschauen können", sagt eine der Betreuerinnen.

Doch der Ponyclub "Zu den flotten Hufen" gleich neben der Hochhaussiedlung Waldsassener Straße ist bedroht. Wenn es nach den Plänen der Senatsverwaltung geht, soll die grüne Oase in Marienfelde dem Bau von 300 neuen Wohnungen der landeseigenen Degewo weichen. "Vor dem Hintergrund des hohen Wohnungsdefizits bei gleichzeitig hoher Nachfrage nach preisgünstigem Wohnraum rücken verstärkt landeseigene Grundstücke in den Fokus", erklärt Petra Roland, Sprecherin der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen.

"Immer wird vom Klimaschutz geredet. Aber dann machen die Verantwortlichen das Gegenteil von dem, was sie sagen", ärgert Matthias Groß. Seine beiden Kinder haben in dem Naturidyll im Süden Berlins nicht nur reiten, sondern auch den Umgang mit Pferden gelernt. Wie viele andere Anwohner kommt auch er gerne her, um die Großstadt hinter sich zu lassen. Die Gegend rund um das neu ausgewählte Bebauungsgebiet an der Grenze zu Brandenburg ist bereits schon sehr dicht bebaut. Die Häuser sind bis zu 24 Stockwerke hoch. "Ich frage mich, wie das Klima in der Siedlung wird, wenn auch der Birkenwald für eine weitere Hochhausfront gefällt wird", sagt eine Mutter.

Schon jetzt dicht bebaut

Ihr Sohn Amato kommt fast täglich her, um seine Stute Dorinka zu füttern, zu striegeln und auszuführen. "Ich finde es gut, dass hier nicht wie in anderen Reitvereinen nur auf Leistung gesetzt wird und die Pferde zu nichts gezwungen werden", erklärt der Elfjährige, während die Stute auf einer saftigen Wiese grast. Statt in engen Ställen leben die Tiere auf dem Ponyhof an der Luft und können selbst entscheiden, wann sie sich in ihre Holzboxen auf der Koppel zurückziehen.

Gebaut wurden sie von vielen freiwilligen Helfern. In dem über Jahre mit eigenen Mitteln und vielen Ehrenamtlichen geschaffenen Kinderparadies für 48 Reitkinder tummeln sich neben 16 Ponys, auch Esel, Schafe, Ziegen, Hühner, Enten, Kaninchen und Meerschweinchen. Hinter einem Naturerlebnispfad mit Insektenhotel wachsen im Gemüsegarten Eisbergsalat, Tomaten und Kapuziner Kresse. Mehr als 30 Langzeitarbeitslose bauen über die GFS-Fachschule für Steuern, Recht und Wirtschaft dort Obst und Gemüse an, das wiederum über das Spendenwarenhaus "Die Lebensretter" an Bedürftige ausgegeben wird.

Reitsport noch bezahlbar

Auch der Sport ist in der Kinderreitschule mit angeschlossenem Bauernhof bezahlbar. "Das Tolle ist, dass dieser Club nicht elitär ist", erklärt Amatos Mutter. Die 50 Euro Monatsbeitrag für ein Kind zahle man im nahen Lichtenrade schon für eine einzelne Reitstunde.

Auch in den Erläuterungen zum erst jüngst vom Bezirk Tempelhof-Schöneberg für die Bebauung geänderten Flächennutzungsplan wird die Bedeutung des Ponyhofs betont. "Diese Anlage übernimmt auch soziale Funktionen wie Bürgertreff, Jugendfreizeit für die angrenzenden Stadträume", heißt es. Für den Ponyhof werde vom Bezirk ein Ersatzstandort gesucht, so Roland.

Doch die Mitglieder wollen sich nicht vertreiben lassen. Mit einer Online-Petition unter der Überschrift "Für Wälder und Natur statt noch mehr Beton" wollen sie sich wehren.